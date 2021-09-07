Hyundai Dünyanın İlk Hidrojen Hibrit Spor Arabasını Tanıttı

Hyundai, tamamen elektrikli hale gelmeye hazırlanan otomotiv sektörüne yeni bir bakış açısı geliştirdi. Bu bağlamda, hibrit motor sistemlerini hidrojenli hale getiren şirket, Vision FK isimli bir spor otomobili tanıttı. Şirket ayrıca, 2028 yılına kadar piyasaya süreceği tüm ticari araçlarda hidrojen seçeneği sunmaya hazırlanıyor.

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, Hydrogen Wave etkinliği kapsamında otomobil sektörünün ilgisini çekecek bazı açıklamalarda bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, hidrojenle çalışan araçlara önem verildiği belirtildi. Hatta şirket, 2028 yılına geldiğimizde piyasaya sürdüğü tüm ticari araçlarına hidrojenle çalışan bir seçenek de ekleyecek. Ancak bu adım, yalnızca ticari araçlarla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor.

Hyundai, Rimac ile bir iş birliği yaptığını ve bu iş birliği kapsamında "Vision FK" isimli bir konsept otomobil ürettiğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalar, bu araçta hibrit motor bulunduğunu gözler önüne seriyor. Ancak bu hibrit motor, elektriği petrol değil, hidrojen ile birleştiriyor. Türünün tek örneği olarak karşımıza çıkan Vision FK, şirketin hidrojen yakıtı politikasının nasıl hayatımıza gireceğine ışık tutuyor.

Hyundai'ın amacı, tamamen elektrikli otomobillerle fiyat rekabeti sağlamak

Hyundai tarafından yapılan açıklamalarda, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli otomobillerle fiyat rekabeti sağlayacak hidrojen destekli hibrit modellere yatırım yapılacağı ifade ediliyor. Şirket bu sayede, otomotiv sektöründe yeni bir sayfa açacak gibi görünüyor. Üstelik hidrojen yakıtı, bataryalara kıyasla çok kısa sürede doldurulabildiği için (yaklaşık 5 dakika), tamamen elektrik motorlu araçlardan daha popüler olabilir gibi görünüyor.

Vision FK'ya baktığımızda ise arkadan itişli bu spor araca güç veren motorun 670 beygir gücünde olduğunu görüyoruz. Elektrik gücünü sağlayan bataryalar ile hidrojen tankları tam dolu olduğunda 600 kilometre yol alabilen araç, 100 km/sa hıza ise 4 saniyenin altında ulaşıyor. Aracın sahip olduğu yüksek gücü kontrol altında tutabilmek için özel sistemler geliştirdiğinden bahseden Hyundai, viraja girildiği an veya araç sürüklenirse, otomatik tork yönetimi yapıyor. Araç bu sayede, yüksek hızda bile yüksek bir yol tutuşu sağlıyor.

Hyundai ile Kia'nın üst düzey yöneticiliğini üstlenen Albert Biermann, Vision FK'yı "aşırı" olarak nitelendiriyor. Aracın tanıtımında bu ifadeyi birkaç kez kullanan Biermann, yine de Vision FK'nın harika bir otomobil olduğunu söylüyor. Peki Hyundai Vision FK, ne zaman yollara inecek? İşte bu sorunun cevabı yok. Henüz konsept aşamasında olan spor otomobilin ne zaman seri üretime geçeceği şimdilik bilinmiyor.