GTA 6'nın Neden PC'ye Daha Geç Çıkacağı Açıklandı

Eski bir Rockstar çalışanı, uzun yıllardır beklenen GTA 6'nın neden PC'ye 1 yıl daha geç çıkacağını açıkladı. Açıklamaya göre beklemenin nedeni daha çok kazanç elde etmek.

Son yılların en çok beklenen, hakkında en çok söylenti dolaşan oyunu GTA 6 için geçtiğimiz günlerde bir fragman yayımlanmış, yayımlanır yayımlanmaz da 100 milyondan fazla izlenerek kapı baca kırmıştı. Oyunun fragmanında bilgisayar oyuncularını üzecek bir detay vardı: Oyunu PC'de oynamak için daha fazla beklemek gerekecekti. Peki bu durumun nedeni ne? Bu soruya eski bir Rockstar çalışanı cevap verdi.

Bilgisayarların daha az para kazandırması, GTA 6'yı daha çok beklemeye neden oluyor

Rockstar son dönemdeki oyunlarının büyük kısmını önce konsola çıkarıyor, değişken sürelerin ardından da oyunların bilgisayar versiyonlarını piyasaya sürüyor. Eski bir Rockstar çalışanı olan York Reacts kanalında eski bir Rockstar çalışanı olan Mike York, bu gecikmelerin nedenini açıkladı.

Aslında bu durumun çok temel bir nedeni var, para. York'a göre geliştiricler daha çok satış elde ettikleri PlayStation versiyonlara odaklanıyorlar. Böylece hataları oldukça az olan, yüksek FPS'li ve sistem kaynaklarını sonuna kadar kullanabilen oyunlarla büyük satış rakamlarına erişebiliyorlar.

İş bilgisayarlara geldiğinde ise öncelikle çok sayıda farklı bilgisayar konfigürasyonu işe giriyor. Ayrıca bilgisayarların mimarileri farklı oluyor, daha yüksek kapasite de sunabiliyorlar. Bu da oyunlara daha çok şey eklenebilmesini sağlasa da oyunun testleri çok daha uzun sürüyor, farklı konfigürasyonlarda oyunun test edilmesi gerekiyor. Bize ise aradan geçecek 2 yıllık süreçte GTA 6'yı kaldırabilecek bir bilgisayar toplamak düşüyor.

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