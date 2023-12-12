GTA 6'nın Neden PC'ye Daha Geç Çıkacağı Açıklandı

2 dk okuma süresi
11
5
1
0
0
Eski bir Rockstar çalışanı, uzun yıllardır beklenen GTA 6'nın neden PC'ye 1 yıl daha geç çıkacağını açıkladı. Açıklamaya göre beklemenin nedeni daha çok kazanç elde etmek.

Son yılların en çok beklenen, hakkında en çok söylenti dolaşan oyunu GTA 6 için geçtiğimiz günlerde bir fragman yayımlanmış, yayımlanır yayımlanmaz da 100 milyondan fazla izlenerek kapı baca kırmıştı. Oyunun fragmanında bilgisayar oyuncularını üzecek bir detay vardı: Oyunu PC'de oynamak için daha fazla beklemek gerekecekti. Peki bu durumun nedeni ne? Bu soruya eski bir Rockstar çalışanı cevap verdi. 

Bilgisayarların daha az para kazandırması, GTA 6'yı daha çok beklemeye neden oluyor

gta 6

Rockstar son dönemdeki oyunlarının büyük kısmını önce konsola çıkarıyor, değişken sürelerin ardından da oyunların bilgisayar versiyonlarını piyasaya sürüyor. Eski bir Rockstar çalışanı olan York Reacts kanalında eski bir Rockstar çalışanı olan Mike York, bu gecikmelerin nedenini açıkladı. 

Aslında bu durumun çok temel bir nedeni var, para. York'a göre geliştiricler daha çok satış elde ettikleri PlayStation versiyonlara odaklanıyorlar. Böylece hataları oldukça az olan, yüksek FPS'li ve sistem kaynaklarını sonuna kadar kullanabilen oyunlarla büyük satış rakamlarına erişebiliyorlar. 

İş bilgisayarlara geldiğinde ise öncelikle çok sayıda farklı bilgisayar konfigürasyonu işe giriyor. Ayrıca bilgisayarların mimarileri farklı oluyor, daha yüksek kapasite de sunabiliyorlar. Bu da oyunlara daha çok şey eklenebilmesini sağlasa da oyunun testleri çok daha uzun sürüyor, farklı konfigürasyonlarda oyunun test edilmesi gerekiyor. Bize ise aradan geçecek 2 yıllık süreçte GTA 6'yı kaldırabilecek bir bilgisayar toplamak düşüyor. 

GTA 6 içeriklerimize göz atmayı unutmayın
İLGİLİ HABER

GTA Turk City'yi Yapan Arkadaşa GTA 6 Fragmanını İncelettik! Düşünceleri Neler?
İLGİLİ HABER

GTA 6'yı Geliştiren Rockstar'ın Hiç de Dışarıdan Göründüğü Gibi Olmayan Zorlu Çalışma Ortamı
İLGİLİ HABER

GTA 6, GTA 5'ten 12 Yıl Sonra Çıkacak: Peki, Bu Gibi Oyunların Piyasaya Sürülmesi Neden Çok Uzun Sürüyor?
İLGİLİ HABER

GTA 6 Fragmanındaki, Neden Tarihin En İyi Oyunu Olacağını Gösteren 12 Detay
İLGİLİ HABER

GTA 6'nın Yüksek Çözünürlüklü Duvar Kağıtlarını Sizler İçin Derledik [Hemen İndirebilirsiniz]

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.gizmochina.com/2023/12/12/delay-behind-pc-port-of-gta-6-explained-by-rockstar-developer/
11
5
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
11
5
1
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler