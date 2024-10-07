Yeni Hyundai Ioniq 5 Ülkemizde Satışa Çıktı

Hyundai'nin popüler elektriklisi Ioniq 5 sonunda ülkemizde de yollara çıkıyor.

Hyundai'nin son dönemdeki en popüler modellerinden biri olan elektrikli SUV modeli olan Ioniq 5'in ülkemize ne zaman geleceği merak ediliyordu. 2025 model Ioniq 5, Türkiye piyasasına 1 milyon 895 bin TL'lik fiyatıyla dikkat çekici bir giriş yaptı.

Aslında Hyundai Ioniq 5'in ülkemize daha erken giriş yapması bekleniyordu ancak aracın daha geç gelmesi, Ioniq 5 almayı tercih edenler için avantaja dönüşmüş durumda. Zira vergi düzenlemesi sonrası aracın 2,5 milyon TL bandında olan fiyatı yaklaşık 600 bin lira daha uygun hâle geldi.

Hyundai Ioniq 5, özellikleriyle dikkat çekiyor

Yeni Ioniq 5, 63 kWh NWC bataryaya sahip ve bu elektrikli güç ünitesi 170 HP güç üretiyor ve 350 nanometre tork üretiyor. Aracın menzili de bir önceki versiyona kıyasla 56 kilometre arttırılarak 440 kilometreye ulaşıyor. Ioniq 5'te 195 kW DC ve 11 kW AC hızlı şarj desteği de sunuyor. Böylece aracın bataryası, sadece 18 dakikada %10'dan %80'e kadar şarj edilebiliyor. 800V mimariye sahip olan araçta V2L (Vehicle-to-Load) teknolojisi de bulunuyor, yani aracın bataryasında depolanan güç diğer cihazlara da aktarılabiliyor.

Ioniq 5, 4655mm uzunluğa ve 3 metrelik aks mesafesine sahip bir araç ve iç hacmi de oldukça geniş. Yeni modelde ayrıca ccNC bilgi eğlence sistemi gibi teknolojiler sunuluyor. Bu modelde arka camda da bir silecek eklendiği göze çarpıyor.

Ülkemizde Hyundai Assan tarafından satışa sunulan modelin teslimatlarının bu yıl içerisinde başlaması bekleniyor.