Waymo, Hyundai'nin IONIQ 5 elektrikli SUV'lerini robotaksi filosuna ekleyerek otonom araç hizmetlerini genişletiyor.

Alphabet'in otonom araç teknolojileri şirketi Waymo, Güney Koreli Hyundai Motor'dan yeni elektrikli otomobiller ekleyerek robotaksi filosunu genişleteceğini duyurdu.

Şirketler, bu iş birliği kapsamında Hyundai'nin Georgia'daki tesisinde üretilen IONIQ 5 SUV'lerinin, Waymo'nun otonom sürüş teknolojisi ile donatılacağını ve 2025'in sonlarına doğru yollarda test edileceğini açıkladı.

Waymo'nun şu anda yaklaşık 700 aracı bulunuyor ve ABD'de yolcu taşımacılığı için insan müdahalesi gerektirmeyen otonom robotaksiler işleten tek şirket konumunda. Hyundai ile yapılan bu iş birliği, Tesla CEO'su Elon Musk'ın, özel olarak tasarlanmış bir araçla robotaksi hizmeti sunma planlarını açıklayacağı etkinlikten birkaç gün önce duyuruldu. Elon Musk'ın duyurusu merakla bekleniyor ve söylentiler, Tesla sahiplerinin araçlarını kullanılmadıkları zamanlarda paylaşabilecekleri bir yolcu taşıma platformu üzerinde planlar olduğu yönünde.

Hyundai'nin IONIQ 5 SUV'leri Waymo filosuna katılıyor

Waymo hâlihazırda filosunda Jaguar Land Rover’a ait I-PACE modellerini kullanıyor ve aynı zamanda Çinli Geely'nin elektrikli araç markası Zeekr ile de testler yapıyor. Şirket bu anlaşma kapsamında robotaksi filosunu Hyundai ile daha da genişletmiş olacak.

Waymo bu yıl, San Francisco'da bekleme listesi olmaksızın herkese hizmet sunmaya başladı. Hyundai Motor'un küresel COO'su Jose Munoz, "Yeni üretim tesisimizdeki ekibimiz, Waymo One filosunun genişlemeye devam etmesi için önemli sayıda aracı tahsis etmeye hazır. İş birliğimizi daha da genişletmek için yeni fırsatları aktif olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Otonom araç teknolojilerine yönelik hâlâ Dünya genelinde şüphe söz konusu olsa da sıkı düzenleyici denetimler ve federal soruşturmalara rağmen Alphabet bu yıl Waymo'ya 5 milyar dolarlık bir yatırım yapmanın eşiğinde. Görünen o ki gelecek er ya da geç sürücüsüz araçların yer aldığı yollara ev sahipliği yapacak.

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