Yakıt tüketimi, performansı, tasarımı ve sunduklarıyla C-SUV sınıfının ülkemizdeki en popüler temsilcilerinden Hyundai TUCSON 2021'in dikkat çeken özelliklerine ve güncel fiyat listesine yakından bakıyoruz.

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, ilk kez 2004 yılında piyasaya sürdüğü C segmenti otomobili TUCSON ile SUV kategorisinde büyük bir başarı elde etti. Yakıt tüketimi, performansı ve sportif tasarımıyla yıllar içerisinde en sevilen C-SUV modellerinden biri haline gelen TUCSON, son olarak geçtiğimiz aylarda 2021 modeliyle karşımıza çıktı.

Önceki nesle kıyasla içeride ve dışarıda büyük değişiklikler alan Hyundai TUCSON 2021; Comfort, Prime, Elite ve Elite Plus olmak üzere 4 farklı donanım paketiyle birlikte geliyor. Bu içeriğimizdeyse farklı donanım paketleriyle hemen her bütçeye hitap eden yeni Hyundai Tucson'un teknik özelliklerine, yakıt tüketimine ve güncel fiyat listesine yakından bakacağız.

Tasarım:

Dış tasarım:

Baştan aşağı yenilenen tasarımıyla çok daha agresif ve sportif bir havaya bürünen yeni Hyundai TUCSON, ilk bakışta havalandırma panjurlarını LED farlar ile birleştiren ön tamponuyla dikkat çekiyor. Dünyanın ilk gizli aydınlatma teknolojisine sahip Parametrik LED Gündüz Farları ile donatılan TUCSON'da farlar kapalı konumdayken gizleniyor ve ızgaranın bir parçası gibi görünüyor.

Önden başlayarak yanlardan devam eden keskin hatlar, arka tarafa geçtiğimizde de karşımıza çıkıyor. Burada bir baştan diğer başa tek bir şerit halinde uzanan LED stop lambası araca şık bir hava katarken ayrıca aracın iki yanından iki kanat şeklinde aşağı yönlü stop lambaları görüyoruz. Hyundai logosu ise arka camın üzerine yerleştirilmiş durumda.

Tercih edilen pakete göre 18 inç alaşım veya 19 inç elmas kesim alaşım jantlarla birlikte gelen 2021 TUCSON, 4.500 mm'lik uzunluğu ve 1.650 mm'lik yüksekliğiyle içeridekilere ferah bir yolculuk imkânı sunuyor. Epey geniş bir renk yelpazesine sahip olan yeni TUCSON'un renk seçenekleri arasındaysa Gün Batımı Kırmızı Sedefli, Safir Mavi Metalik, Gümüş Gri Metalik, Kum Taşı Bronz Metalik, Kutup Beyazı, Amazon Gri Metalik, Mika Siyah Sedefli ve Duman Gri Sedefli yer alıyor.

İç tasarım:

Yenilenen Hyundai TUCSON'daki değişiklikler iç tarafta da devam ediyor. Modern ancak sade bir görünümle ferahlık ve fonksiyonelliğin ön plana çıkarıldığı iç tarafta dikkat çeken ilk detay 10,25 inçlik siperliksiz gösterge bilgi ekranı oluyor. Konsola gömülü 10,25 inçlik dokunmatik bilgi eğlence ekranı ise kokpitin teknolojik görünümünü vurguluyor. Navigasyon, bilgi-eğlence ve klima kontrolleri gibi konfor özelliklerini içerisinde barındıran dokunmatik ekran, iç mekanın sadeleşmesinde büyük rol oynuyor.

Yeni platformu sayesinde 2021 TUCSON, daha uzun ve daha geniş bir yapıya sahip. Bu sayede sınıfındaki araçlara kıyasla ulaşılması zor olan bir konfor seviyesine ulaşan TUCSON, yolculara rahat bir yolculuk sağlamanın yanı sıra koltuklar dik konumdayken dahi 620 litreye varan bagaj hacmiyle genişliğini ortaya koyuyor.

Güvenlik:

Ön çarpışma önleme asistanı (Kavşak dönüş özellikli FCA):

TUCSON'daki FCA sistemi, öndeki araç ani bir fren yaptığında ya da yolda yaya veya bisikletli olduğunda sürücüyü uyararak otomatik fren yapar. Aynı özellik, kavşaklarda sola dönerken de devreye girerek karşıdan gelen araçla çarpışma riskini ortadan kaldırır.

Şerit takip asistanı (LFA):

Artık yeni nesil tüm araçlarda gördüğümüz şerit takip asistanı ile yeni TUCSON'unuz, şehir içinde veya otoyollarda 0 ila 180 kilometre/s hızla giderken kendi şeridini ortalar.

Akıllı hız sabitleyici (Dur-kalk özellikli SCA):

Akıllı hız sabitleyici ile Hyundai TUCSON, öndeki araç ile aranızdaki mesafeyi korur, hızı otomatik olarak önceden belirlenmiş bir sınıra düşürür veya yükseltir. Ayrıca sürekli dur-kalk yapmanız gereken trafikte belirlediğiniz mesafe de daima korunur.

Arka çapraz trafik çarpışma önleme asistanı (RCCA):

Görüş mesafesinin düşük olduğu alanlarda geri geri çıkmak sorun olabilir. Ancak RCCA asistanı sayesinde TUCSON, bu tür durumlarda sürücüyü uyarır ve otomatik frenleme yaparak olası çarpışma riskini önler.

Kör nokta çarpışma önleme asistanı (BCA):

Hyundai TUCSON 2021, arka tamponun alt kısmında bulunan iki radar sensörü ve kameraları kullanarak kör noktadaki trafik konusunda sürücüyü uyarır. Trafiğin aktığı bir yöne dönüş sinyali verilmesi durumunda da sürücüyü sesli şekilde uyarır ve çarpışmayı önlemek için fren yapar.

Çevre görüş sistemi (SVM):

Yeni TUCSON; önüne, yanlarına ve arkasına konumlandırılmış dört yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde aracın çevresini gerçek zamanlı olarak sürücüye gösterir. 360 derece görüş sağlayan bu sistemle çok daha kolay ve güvenli bir şekilde park edebilirsiniz.

Kör nokta görüntüleme asistanı (BVM):

Sinyal verdiğiniz anda çalışan kameralar, aracınızın sol ve sağ arka tarafını dijital gösterge bilgi ekranına yansıtır. Bu sayede şerit değiştirmek çok daha güvenli ve kolay hale gelir.

Sürücü dikkat uyarısı (DAW):

Yeni TUCSON, sürücüde yorgunluk veya dikkat dağınıklığı belirtisi tespit ederse mola verilmesini öneren bir mesaj gösterir.

Konfor:

Kablosuz şarj sistemi:

Hyundai TUCSON'da bulunan sistem ile akıllı telefonunuzu kablosuz olarak şarj edebilirsiniz. Sistem aynı zamanda cihazınızın aşırı ısınmasını önleyen bir soğutma fonksiyonuna da sahip.

KRELL Premium ses sistemi:

Yolculuk nereye olursa olsun, seyahat ederken müzik dinlemek TUCSON ile çok daha keyifli bir hal alıyor. Birinci sınıf KRELL Premium ses sistemiyle donatılan yeni TUCSON, bu noktada yolculara üst düzey bir ses deneyimi vadediyor.

Çok noktalı havalandırma sistemi:

Çok noktalı havalandırma sistemi ile yeni TUCSON, sürücü ile ön ve arka koltuklardaki yolcular için farklı sıcaklık ayarları sunabiliyor.

Hafızalı sürücü koltuğu:

Hafızalı sürücü koltuğu sayesinde farklı kişilere ait koltuk ayarlarını kaydedebilir ve daha sonra yalnızca bir düğmeye basarak koltuk ayarını o şekle getirebilirsiniz.

Ön koltuk ısıtma ve soğutma sistemi:

Yeni Hyundai TUCSON, ön koltuklarda ısıtmanın yanı sıra soğutma da yapabiliyor. Böylece soğuk kış aylarında sıcacık koltuğunuzda yolculuk yaparken, sıcak yaz aylarında ise koltuk soğutmasını açarak çok daha ferah bir şekilde seyahat edebilirsiniz.

Isıtmalı arka koltuklar:

Ön koltuklarda yer alan ısıtma sistemi, arka koltuklarda da bulunuyor ancak arka taraf için soğutma ayarı bulunmuyor.

Isıtmalı deri direksiyon simidi:

Özellikle kış aylarında bir araçta en çok ihtiyaç duyulan özelliklerden olan ısıtmalı deri direksiyon özelliği de yeni TUCSON'da yer alıyor. Bu özellik ile TUCSON'unuzun deri kaplı direksiyonunu tuttuğunuzda, ısıtma özelliğiyle ellerinizi kolaylıkla ısıtabilirsiniz.

Hıza duyarlı, yağmur sensörlü silecekler:

Yeni TUCSON'un silecekleri, yağmur yağdığında otomatik olarak devreye giren ve ekstra güvenlik ve konfor için aracınızın hızıyla senkronize bir şekilde çalışır.

Hyundai TUCSON donanım paketleri:

Comfort

Prime

Elite

Elite Plus

Yeni Hyundai TUCSON; Comfort, Prime, Elite ve Elite Plus olmak üzere 4 farklı donanım seçeneğiyle birlikte geliyor. Farklı bütçelere hitap eden donanım paketlerinden ilki olan Comfort en boş paket olarak karşımıza çıkarken Prime ve Elite orta kademe seçenekler, Elite Plus ise en üst paket olarak bizleri karşılıyor.

Comfort pakette 18 inç alaşım jantlar, krom ön ızgara paneli, karartılmış arka kapı camları ve renkli arka cam, projeksiyon tipi halojen ön farlar, kumaş koltuklar, deri direksiyon simidi, 10,25 inç dijital gösterge bilgi ekranı, geri görüş kamerası, arka taraf için park mesafe uyarısı, 8 inç dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi, 6 adet hoparlör ve manuel klima gibi temel özellikler yer alıyor.

Bir üst donanım seçeneği olan Prime'a geçtiğimizde Comfort pakete ek olarak elektrikli açılır panoramik cam tavan, otomatik kararan iç dikiz aynası, otomatik ön cam buğu giderici, yağmur sensörü, elektronik kontrollü çift bölgeli dijital klima, şerit takip asistanı, şeritte kalma asistanı ve ön çarpışma engelleme asistanı karşımıza çıkıyor.

En üstün bir altı olan Elite paketteyse Prime'dan farklı olarak 19 inç elmas kesim alaşım jantlar, koyu krom ön ızgara paneli, difüzör ve tampon üzerinde tasarım detayları, solar ön cam ve kapı camları, karartılmış arka kapı camları ve arka cam, projeksiyon tipi LED ön farlar, LED arka lamba kombinasyonu, ön taraf için park mesafe uyarısı, yüksekliği ayarlanabilir hafızalı bagaj kapağı, deri koltuklar, sürücü koltuğu bel destek ayarı, elektrikli sürücü koltuğu, yolcu koltuğu yükseklik ayarı, ön koltuk için ısıtma, ısıtmalı direksiyon simidi, direksiyondan kumandalı vites kulakçıkları, elektronik vites paneli, 10,25 inç dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi, navigasyon, ekstra USB çıkışı, kablosuz şarj sistemi, ambiyans aydınlatma ve elektronik kontrollü üç bölgeli dijital klima gibi opsiyonel özellikler yer alıyor.

Son olarak en üst donanım seçeneği olan Elite Plus'ta ise Elite'e ek olarak hafızalı sürücü koltuğu, ısıtmalı arka koltuklar, soğutmalı ön koltuklar, 360 derece çevre görüş kamera sistemi, kör nokta görüntüleme asistanı, KRELL Premium ses sistemi, 8 adet hoparlör (Subwoofer), dur-kalk özellikli akıllı hız sabitleme kontrolü, kör nokta çarpışma engelleme yardımcısı ve güvenli çıkış uyarı sistemi özellikleri bulunuyor.

Hyundai TUCSON performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

2021 Hyundai Tucson için benzin ve dizel olmak üzere iki farklı motor tipiyle geliyor. Benzinli motor için 1.6L T-GDI 4x2 tek opsiyonken, dizel motor seçeneğindeyse 1.6L CRDi 4x2ve 1.6L CRDi 4x4 tipler tercih edilebiliyor. Benzinli seçenekte maksimum güç 180 beygire ve tork 260 Nm'ye çıkarken, dizel motorlardaysa güç 136 beygire tork ise 320 Nm'ye çıkıyor. Ayrıca tüm seçeneklerde 7 ileri otomatik DCT şanzıman yer alıyor. 2021 Hyundai TUCSON yakıt tüketimi ise şu şekilde:

1.6L T-GDI 4x2 (180 PS):

Şehir içi (L/100 km): 8,9

Şehir dışı (L/100 km): 7,8

Ortalama (L/100 km): 7,3

1.6L CRDi 4x2 (136 PS):

Şehir içi (L/100 km): 5,8

Şehir dışı (L/100 km): 6,5

Ortalama (L/100 km): 5,7

1.6L CRDi 4x4 (136 PS):

Şehir içi (L/100 km): 6,8

Şehir dışı (L/100 km): 7

Ortalama (L/100 km): 6,3

2021 Hyundai TUCSON fiyatları: