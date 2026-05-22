Parmakların iç kısmının net göründüğü yakın mesafeli fotoğraflardan parmak izi çıkarılabileceği iddiası gündem oldu. Ancak uzmanlara göre bunun için yüksek çözünürlük, doğru açı, uygun ışık ve çok özel teknik koşullar gerekiyor.

Sosyal medyada paylaştığımız fotoğraflar, yalnızca yüzümüzü ya da bulunduğumuz yeri değil, farkında olmadan biyometrik verilerimizi de gösterebiliyor olabilir. Son günlerde gündeme gelen bir iddiaya göre, parmakların iç kısmının net göründüğü bazı yakın mesafeli fotoğraflardan parmak izi detayları çıkarılabilir.

Kulağa biraz ürkütücü geliyor ancak uzmanlara göre bu senaryo, internete yüklediğiniz her fotoğraf için geçerli değil. Parmak izi çizgilerinin kullanılabilir hâle gelmesi için fotoğrafın çok net olması, parmakların kameraya doğru bakması, ışığın uygun olması ve görüntünün yüksek çözünürlüklü olması gerekiyor.

İddia, parmakların net göründüğü fotoğraflar üzerinden gündeme geldi

South China Morning Post’un aktardığı habere göre Çin’de yayımlanan bir televizyon programında, fotoğraflardaki parmak detaylarının yapay zekâ ve görüntü işleme araçlarıyla belirginleştirilebileceği öne sürüldü. Programda özellikle parmak uçları ve iç yüzeyleri kameraya dönük olan kareler üzerinden örnekler verildi.

Buradaki önemli nokta şu: İddia yalnızca belirli bir el hareketiyle sınırlı değil. Parmakların iç kısmının net şekilde göründüğü yakın plan fotoğraflar, teorik olarak bu tartışmanın içine giriyor. Yani mesele V işareti yapmak değil; parmak izi çizgilerinin fotoğrafta yeterince seçilebilir olması.

Uzmanlara göre teoride mümkün, pratikte ise oldukça zor

Karşıt görüşler tam da burada devreye giriyor. Dijital güvenlik uzmanlarına göre bir fotoğraftan kullanılabilir parmak izi elde etmek, yalnızca “görüntüyü yakınlaştırıp netleştirmekten” ibaret değil. Parmağın açısı, odak noktası, ışık yansıması, gölge ve görüntü kalitesi sonucu doğrudan etkiliyor.

Ayrıca sosyal medyaya yüklenen fotoğraflar genellikle sıkıştırılıyor. Bu da parmak izi çizgileri gibi çok ince detayların kaybolmasına yol açıyor. Hareket bulanıklığı, filtreler, düşük çözünürlük ve parmakların kameraya tam dönük olmaması, bu iddiayı gerçek hayatta çok daha zor hâle getiriyor.

Parmak izi görüntüsü tek başına cihazları açmaya yetmeyebilir

Bir diğer önemli karşı argüman ise şu: Diyelim ki bir fotoğraftan parmak izi deseni çıkarıldı. Bu, doğrudan telefonunuzun, bilgisayarınızın ya da banka hesabınızın ele geçirileceği anlamına gelmiyor. Modern parmak izi okuyucuları yalnızca düz bir görsele bakarak çalışmıyor.

Sensör tipi, temas yüzeyi, üç boyutlu yapı, basınç ve bazı sistemlerde canlılık kontrolü gibi ek faktörler devreye girebiliyor. Yani saldırganın yalnızca parmak izi desenine değil, bu deseni kullanabileceği uygun bir sisteme ve çoğu zaman fiziksel erişime de ihtiyacı var.

Yine de biyometrik veriler konusunda dikkatli olmak gerekiyor

Tüm bunlar, iddianın tamamen önemsiz olduğu anlamına da gelmiyor. Çünkü parmak izi, şifre gibi değiştirilebilen bir bilgi değil. Bir şifreniz sızarsa yenisini oluşturabilirsiniz ancak parmak iziniz, yüzünüz veya avuç içi yapınız hayatınız boyunca sizinle kalıyor.

Bu yüzden uzmanların önerisi panik yapmak değil, daha dikkatli olmak. Çok yüksek çözünürlüklü, parmakların iç kısmının net göründüğü fotoğrafları herkese açık paylaşmamak; gerekirse elleri bulanıklaştırmak ve bilinmeyen cihazlara parmak izi kaydetmemek en basit önlemler arasında yer alıyor.

Sonuç: Her fotoğraf tehlikeli değil ama “hiç risk yok” da diyemeyiz

Bu iddiayı iki uçtan değerlendirmemek gerekiyor. “Fotoğraftan parmak izi çalmak tamamen imkânsız.” demek doğru değil ancak “Parmaklarınızın göründüğü her fotoğrafla parmak iziniz çalınır.” demek de fazlasıyla abartılı. Gerçek, bu iki iddianın arasında bir yerde duruyor.

Özetle; parmakların iç kısmının net göründüğü yakın mesafeli fotoğraflardan parmak izi elde etmek teorik olarak mümkün görülüyor. Ancak sıradan sosyal medya fotoğraflarında bunun uygulanması oldukça zor. Yine de paylaştığımız görsellerin sandığımızdan daha fazla kişisel veri içerebildiğini unutmamakta fayda var.