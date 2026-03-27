Korkutan İddia: Sony, PlayStation 5 Fiyatlarına Zam Yapmaya Hazırlanıyor

Ortaya çıkan yeni bir iddiaya göre Sony, Avrupa’da PlayStation ürünlerinin fiyatlarını ciddi şekilde artırmaya hazırlanıyor. Henüz resmî olarak doğrulanmamış olsa da ortaya atılan rakamlar oyuncular arasında şimdiden endişe yarattı.
İddiada yer alan bilgilere göre Sony, özellikle PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro fiyatlarında 100 euroya kadar artış yapmaya hazırlanıyor.
PlayStation 5 fiyatları Avrupa'da ne kadar olacak?
|Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|PlayStation 5 Slim Disc Edition
|549.99€
|649.99€
|PlayStation 5 Pro
|799.99€
|899.99€
|PlayStation Portal
|219.99€
|249.99€
Sebep ise RAM krizi
İddiaların arkasında oyun sektörünü etkileyen küresel RAM krizi bulunuyor.
Daha önce şirketin mali işler yöneticisi Lin Tao, Sony’nin bu krize hazırlıklı olduğunu söylemişti ancak görünen o ki artan maliyetler tüketicilere yansıyacak.