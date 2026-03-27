Korkutan İddia: Sony, PlayStation 5 Fiyatlarına Zam Yapmaya Hazırlanıyor

İddialara göre Sony, çok kısa süre içerisinde yapacağı duyuru ile Avrupa'daki PlayStation 5 fiyatlarını zamlayacak.

Ortaya çıkan yeni bir iddiaya göre Sony, Avrupa’da PlayStation ürünlerinin fiyatlarını ciddi şekilde artırmaya hazırlanıyor. Henüz resmî olarak doğrulanmamış olsa da ortaya atılan rakamlar oyuncular arasında şimdiden endişe yarattı.

İddiada yer alan bilgilere göre Sony, özellikle PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro fiyatlarında 100 euroya kadar artış yapmaya hazırlanıyor.

PlayStation 5 fiyatları Avrupa'da ne kadar olacak?

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat PlayStation 5 Slim Disc Edition 549.99€ 649.99€ PlayStation 5 Pro 799.99€ 899.99€ PlayStation Portal 219.99€ 249.99€

Sebep ise RAM krizi

İddiaların arkasında oyun sektörünü etkileyen küresel RAM krizi bulunuyor.

Daha önce şirketin mali işler yöneticisi Lin Tao, Sony’nin bu krize hazırlıklı olduğunu söylemişti ancak görünen o ki artan maliyetler tüketicilere yansıyacak.