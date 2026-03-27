Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Korkutan İddia: Sony, PlayStation 5 Fiyatlarına Zam Yapmaya Hazırlanıyor

İddialara göre Sony, çok kısa süre içerisinde yapacağı duyuru ile Avrupa'daki PlayStation 5 fiyatlarını zamlayacak.

Barış Bulut / Editor

Ortaya çıkan yeni bir iddiaya göre Sony, Avrupa’da PlayStation ürünlerinin fiyatlarını ciddi şekilde artırmaya hazırlanıyor. Henüz resmî olarak doğrulanmamış olsa da ortaya atılan rakamlar oyuncular arasında şimdiden endişe yarattı.

İddiada yer alan bilgilere göre Sony, özellikle PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro fiyatlarında 100 euroya kadar artış yapmaya hazırlanıyor.

PlayStation 5 fiyatları Avrupa'da ne kadar olacak?

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat
PlayStation 5 Slim Disc Edition 549.99€ 649.99€
PlayStation 5 Pro 799.99€ 899.99€
PlayStation Portal 219.99€ 249.99€

Sebep ise RAM krizi

İddiaların arkasında oyun sektörünü etkileyen küresel RAM krizi bulunuyor.

Daha önce şirketin mali işler yöneticisi Lin Tao, Sony’nin bu krize hazırlıklı olduğunu söylemişti ancak görünen o ki artan maliyetler tüketicilere yansıyacak.

Playstation Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com