İddia: Stellantis'in Adı Çıkan 1.2 PureTech Motor Yerine Hangi Motora Geçiş Yapacağı Belli Oldu (Türkiye'de Zaten Kullanılıyordu)

Stellantis’in uzun süredir tartışılan 1.2 PureTech motor ailesi için yeni bir yol haritası hazırladığı iddia edildi. Avrupa basınında yer alan bilgilere göre grup, bazı modellerde Fiat kökenli GSE/FireFly motorlara daha fazla yer verebilir.

Stellantis’in özellikle Peugeot, Citroen, Opel ve DS modellerinde sıkça karşımıza çıkan 1.2 PureTech motoru, son yıllarda otomobil dünyasının en çok konuşulan motorlarından biri hâline geldi. Ancak ne yazık ki bu popülerliğin sebebi pek iyi şeyler olmadı.

Eski nesil PureTech motorlarda görülen triger kayışı aşınması ve yağ tüketimi gibi sorunlar, kullanıcıların kafasında ciddi soru işaretleri oluşturdu. Şimdi ise Stellantis’in bu motor ailesi yerine Fiat tarafında geliştirilen GSE/FireFly motorlara daha fazla ağırlık verebileceği iddia ediliyor.

PureTech’in yerine Fiat imzalı FireFly motorlar gelebilir

Fransız ve İtalyan otomotiv basınında yer alan bilgilere göre Stellantis, özellikle yeni emisyon kuralları ve güvenilirlik algısı nedeniyle motor stratejisini yeniden gözden geçiriyor. Bu noktada öne çıkan seçenek ise Fiat’ın yıllardır kullandığı GSE/FireFly motor ailesi.

Bu motorlar aslında Stellantis için yeni değil. Fiat çatısı altında geliştirilen FireFly motor ailesi; 3 silindirli ve 4 silindirli seçenekleriyle farklı pazarlarda uzun süredir kullanılıyor. Türkiye’de de bu motoru Fiat Egea’nın 1.0 FireFly Turbo versiyonunda görmüştük.

Firefly motor Türkiye’de zaten kullanılıyordu

Türkiye’de satılan Fiat Egea 1.0 FireFly Turbo, 100 bg güç ve 190 Nm tork üreten 3 silindirli turbo benzinli bir motora sahipti. Yani Stellantis’in gelecekte daha fazla kullanabileceği konuşulan bu motor ailesi, aslında Türkiye yollarına yabancı değil.

FireFly motorların öne çıkmasının en önemli nedenlerinden biri ise güvenilirlik algısı. PureTech’in eski nesillerinde çok tartışılan yağ içinde çalışan triger kayışı sistemi yerine, FireFly motor ailesindeki zincirli yapı, kötü şöhretin önüne geçebilir.

Asıl dikkat çeken motorlar 1.3L ve 1.5L FireFly olacak

İddiaya göre Stellantis’in üzerinde durduğu asıl seçenekler, Fiat’ın 1.3L ve 1.5L GSE/FireFly motorları. Brezilya’da yaygın şekilde kullanılan 1.3 litrelik GSE Turbo motor, bazı versiyonlarında 185 bg güç ve 270 Nm tork değerlerine kadar çıkabiliyor. Bu da onu yalnızca ekonomik bir motor değil, aynı zamanda performans tarafında da PureTech’in yerini doldurabilecek güçlü bir aday hâline getiriyor.

Avrupa tarafında ise 1.5 litrelik GSE motor öne çıkıyor. Alfa Romeo Tonale gibi modellerde kullanılan bu motor, 175 bg seviyesinde güç sunuyor. Kağıt üzerinde Brezilya’daki 1.3 litrelik versiyondan daha düşük görünse de Stellantis’in bu motoru Euro 7 kuralları ve hibrit sistemlerle birlikte yeniden optimize edebileceği konuşuluyor.

Stellantis, hibrit sistemlerle yeni bir dönem başlatabilir

Tabii burada mesele yalnızca “bir motor gitti, yerine başka motor geldi” kadar basit değil. Stellantis’in asıl hedefi, içten yanmalı motorları daha gelişmiş hibrit sistemlerle birleştirmek. Bu noktada şirketin eDCT isimli elektrik destekli çift kavramalı şanzımanı oldukça önemli.

Bu şanzıman, içine entegre edilen elektrik motoru sayesinde düşük hızlarda ve şehir içi kullanımda içten yanmalı motorun daha az çalışmasını sağlayabiliyor. Böylece hem yakıt tüketimi hem de emisyon değerleri düşürülebiliyor. Kısacası FireFly motorlar, tek başına değil; hibrit sistemlerle birlikte Stellantis’in yeni geçiş dönemi çözümü olabilir.

Euro 7 kuralları da bu değişimde etkili olabilir

Avrupa’da yürürlüğe girecek daha sıkı emisyon kuralları, otomobil üreticilerini motor tarafında yeni kararlar almaya zorluyor. Stellantis’in de bu yüzden mevcut PureTech ailesini geliştirmek yerine Fiat kökenli FireFly motorları hibrit yapıya uygun şekilde güncellemeyi değerlendirdiği konuşuluyor.

Yine de önemli bir not düşmek gerekiyor: Stellantis tarafından “PureTech tamamen bitiyor, yerine kesin olarak FireFly geliyor” şeklinde yapılmış resmî bir açıklama yok. Bu yüzden şimdilik bunu güçlü işaretlerle desteklenen bir iddia olarak değerlendirmek daha doğru.

Eğer iddia doğruysa Stellantis için önemli bir dönüşüm olacak

PureTech motor ailesi, yıllarca Stellantis’in Avrupa’daki en önemli benzinli motorlarından biri oldu. Ancak kullanıcı güveninin zedelenmesi, garanti süreçleri ve yeni emisyon kuralları, şirketi farklı çözümler aramaya itmiş gibi görünüyor.

Eğer FireFly iddiası gerçeğe dönüşürse Stellantis içinde dengeler ciddi şekilde değişebilir. Çünkü bu kez Fransız PSA kökenli PureTech yerine, Fiat’ın geliştirdiği İtalyan GSE/FireFly motor ailesi daha merkezi bir rol üstlenebilir. Bu da Stellantis’in içten yanmalı motorlarda önümüzdeki yıllarda nasıl bir strateji izleyeceğine dair önemli bir ipucu olabilir.