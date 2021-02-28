İkinci El Araç Alım Satımına Vergi Geliyor

Yeni bir yasa ile ikinci el araç alım satımlarından vergi alımına başlanacak. Yakında TBMM Genel Kurulu'na sunularak yasalaşması beklenen yasa taslağına göre ikinci el araç alım satım işlemlerinden binde 5 oranında vergi alınacak.

Özellikle vergilerin fiyatları epey yükseltmesi sebebiyle sıfır araçlardan yönünü ikinci el araçlara çevirenler için kötü bir haberimiz var. Yakında meclise sunulması beklenen yeni bir yasa taslağına göre ikinci el araç alım satımlarından binde 5 oranında vergi alınacak.

Yasa taslağının önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'na sunularak yasalaşması bekleniyor. Ardından da hükümet her ikinci el araç satışından binde 5 vergi almaya başlayacak.

Düşük satış gösterip vergiden kaçılmasının da önüne geçilecek:

Sözcü gazetesinden Taylan Büyükşahin'in haberine göre, ayrıca düşük fiyattan satış gösterip vergiden kaçılmasının önüne geçmek için de bir adım atılacak. Buna göre aracın ikinci el satış fiyatı en az aracın kasko değeri kadar olacak. Böylece düşük satış gösterilerek vergiden kaçılmasının önüne geçilmiş olacak.

Hazırlanan yeni yasa taslağında ilgili madde ise şu şekilde yer aldı; '2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında, tescil edilmiş araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde alım satım bedeli üzerinden binde 5'

İkinci el piyasasının büyüklüğü 2020'de 300 milyar TL'ydi:

Konuyu değerlendiren vergi uzmanı Nedim Türkmen, ikinci el araç piyasasının geçtiğimiz yıl 300 milyar TL'lik bir büyüklüğe ulaştığını belirtti. Bu yeni vergi adımının piyasayı etkileyeceğini ifade eden Türkmen, 'Maliye hem gelir ve kurumlar vergisi hem de KDV alamadı. Şimdi alım-satıma harç getirilmeye çalışılıyor. İnsanlar bu binde 5 harcı ödememek için eskisi gibi araç devirlerini almak istemeyebilirler. Bu sektörde elde edilen kârları vergilendirmek ana hedef olmalı' ifadelerine yer verdi.