Brown Üniversitesi'nden araştırmacıların çalışmasına göre, Twitter'daki iklim değişikliği gönderilerinin dörtte biri bilgisayar botları tarafından atılıyor. Botların tweetleri, iklim değişikliği inkârının yaygın olduğu izlenimi uyandırıyor.

İklim değişikliği tweetlerini inceleyen araştırmacılar ilginç verilere ulaştı. Brown Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, Twitter'daki iklim değişikliği tweetlerinin dörtte biri botlar tarafından atılıyor. Çalışmaya göre, botlar tarafından atılan tweetler, iklim değişikliği inkârının yaygın olduğu izlenimi yaratıyor.

Araştırmanın bulgularının yer aldığı makale henüz yayınlanmadı ama çalışma hakkında ilk bilgiler İngiliz The Guardian gazetesi tarafından duyuruldu. Araştırma ekibi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017 yılının haziran ayında ABD'yi Paris iklim sözleşmesinden çektiğini açıkladığı dönemde atılan 6,5 milyon tweeti analiz etmiş. Analize göre, tweetlerin yüzde 25'i muhtemelen botlar tarafından atılmış. Bu tweetlerin çoğu, küresel ısınmayı ya da iklim bilimi inkâr üzerine kurulmuş.

Kimin yaptığı tespit edilemedi

Botlar, gönderi iletmek ya da mesaj göndermek için otomatikleştirilmiş ve insan gibi davranan robotlar olarak biliniyor ancak yine de bu botların insanlar tarafından kurulması gerekiyor. Araştırmacılar, şu an için bu iklim değişikliği inkârcısı botların arkasında kimin olduğunu tespit edemedi.

Araştırmacılar, Indiana Üniversitesi'nde geliştirilen 'Botometer' adındaki bir aracı kullanarak tweetlerin botlar ya da insanlar tarafından gönderilmiş olma ihtimalini tespit etmeye çalıştı. İklim değişikliğinin kapsayıcı bir başlık olması nedeniyle, bazı alt kategoriler de oluşturdular.

Analizlere göre, 'sahte bilim' hakkındaki tweetlerin yüzde 38'i, petrol şirketi Exxon hakkındaki tweetlerinse yüzde 28'i botlar tarafından atılmış. Çevre koruma faaliyetlerini destekleyici tweetlerdeyse oran daha düşük. Araştırmacılar, bu tip eylemleri destekleyen tweetlerin yalnızca yüzde 5'inin botlar tarafından atıldığını tespit ettiler.

Southern California Üniversitesi'nden Emilio Ferrara, robotlar tarafından atılan tweetleri 'megafon' olarak düşünmek gerektiğini, böylece bir hareketin ya da fikrin arkasında organik bir destek bulunduğuna dair izlenim yaratıldığını vurguluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesini Paris anlaşmasından çektiğini açıkladığı günlerde, iklim değişikliği hakkındaki gönderilerde genel bir artış yaşanmıştı. Botların attığı tweet sayısı da, günlük olarak yüzlerce tweetten 25 binin üzerinde tweete kadar yükselmişti. Bu periyotta daha fazla insanın iklim değişikliği hakkında gönderi paylaşması nedeniyle botların genel gönderi sayısı içindeki oranları da azaldı. Bu dönem tüm tweetlerin yüzde 13'ü botlar tarafından atıldı.