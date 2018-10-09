İlk Elektrikli Vespa'nın Fiyatı Belli Oldu

Duyurulmasından bu yana iki yıl geçen Vespa'nın elektrikli modelini çok yakında Avrupa yollarında görmeye başlayacağız.

Tamamen elektrikle çalşan ilk Vespa'nın çok yakında Avrupa'da piyasaya çıkacağı açıklanırken, firmanın bağlı olduğu Piaggio fiyatları da 6,390 Euro, (yaklaşık 45 bin TL) olarak açıkladı. Bu fiyatlar, en ucuz benzinli modellerin neredeyse iki katı. Avrupa'da ön sipariş vermek şu anda mümkün olmakla beraber, ABD ve Çin'de yaşayan müşteriler 2019 yılının başlarını beklemek zorundalar.

Vespa Elettrica olarak adlandırılan araç, 100 kilometre menzile sahip ve sıradan bir prizden tamamen şarj olması yaklaşık olarak dört saat sürüyor. Bataryanın ömrü ise on yıllık binişe dayanacak kadar uzun. Aracın çıkabildiği en yüksek güç 5.2 beygir, yani 50 CC'lik bir motor ile aynı, ancak menzili benzinli bir 500 CC motorun ancak üçte birine tekabül ediyor. Gidon kolları arasında 4.3 inçlik TFT renkli ekran bulunuyor.

Piaggio, geçen yıl Milan Motorsiklet Fuarı'nda duyurduğu Elettrica X adı verilen elektrik/benzin hibrit modeli hakkında bir fiyat veya özellik bilgisi vermedi. Elettrica elektrikli modelden biraz daha büyük olacak, ancak küçük bir benzinli motor sayesinde menzilini 200 kilometrenin üstüne çıkartabilecek. Firma bir ihtimal bir ay sonra yapılacak olan 2018 Milan Motorsiklet Fuarı'nda daha fazla detay açıklayabilir.

Vespa'nın elektrikli modeli 2016 yılında açıklandığında, motorsiklet pazarının nadir bir parçası olarak görülmüştü. Bugün ise durum daha farklı; hem yeni girişimlerin hem de hali hazırda piyasada yer alan üreticilerin motorları sokaklara çıkmış vaziyette. Çinli girişim Niu, kendi ülkelerinde tamamen elektrikli modellerden oluşan bir seriyi piyasaya sürdü. Tayvan'ın en büyük iki tekerlekli araç üreticisi Kymco, değiştirilebilir bataryalara sahip elektrikli modellerini bu yıl piyasaya sürdü. Honda da elektrikli motor üretim işine girdi. 2015 CES'in gözdesi Gogoro'nun elektrikli motorları da Asya ve Avrupa'daki pek çok ülkeye yayılmış durumda.