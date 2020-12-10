IMDb Verilerine Göre 2020'nin En İyi 10 Dizisi

IMDb, 2020 yılında en başarılı 10 diziyi listeledi. Yapılan listelemeye göre özellikle Netflix'in çok sağlam başarı yakaladığı görülüyor. Öyle ki listedeki dizilerin 7 tanesi Netflix'te yayınlanıyor.

Dünyanın en ünlü film ve dizi veritabanı IMDb, 2020'nin sonlarına geldiğimiz bu günlerde bu seneye damga vurmuş 10 diziyi listeledi. Kullanıcıların oylarıyla belirlenen bu diziler, 2020'ye adeta damga vurdular. Eğer aralarında izlemediğiniz diziler varsa, kesinlikle izlemenizi öneriyoruz. Bu arada unutmadan söyleyelim; listede yer alan tüm diziler bu sene ilk veya yeni bir sezonuyla karşımıza çıkmış diziler arasında yer alıyor.

IMDb verilerine göre 2020'nin en iyi 10 dizisi

The Crown

IMDb: 8,7

Sezon sayısı: 4

Platform / Kanal: Netflix

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in evliliği ve tahta geçtikten sonraki 10 yıllık bir dönemi anlatan The Crown dizisi, İngiltere'nin II. Elizabeth'in gençliği ve Winston Churcill'li yıllarını anlatıyor. Matt Smith, John Lithgow, Victoria Hamilton gibi sağlam bir oyuncu kadrosuna sahip dizi ülkemizde Netflix'te izlenebilir.

The Witcher

IMDb: 8,2

Sezon sayısı: 1

Platform / Kanal: Netflix

CD Projekt RED'in oyunlaştırarak tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi oluşmasını sağladığı The Witcher'ın Netflix dizisi, 2020'ye damga vuran dizilerden biri oldu. Geralt'ın maceralarını izlediğimiz dizi, özellikle aksiyon sahneleriyle beğeni kazandı.

Westworld

IMDb: 8,7

Sezon sayısı: 3

Platform / Kanal: HBO

HBO'nun yapay zeka temalı dizisi Westworld, yayınlandığı ilk günden beri çok konuşulmaya devam ediyor. Vahşi batı temalı dizide yapay zekalarla dolu olan bir eğlence parkında robotların kendini geliştirmesine tanık oluyoruz.

The Umbrella Academy

IMDb: 8,0

Sezon sayısı: 2

Platform / Kanal: Netflix

Küçük yaşta bir araya getirilen her biri birbirinden yetenekli süper kahraman kardeşlerin hikayesini anlatan The Umbrella Academy; Ellen Page, Tom Hopper gibi başarılı oyunculara ev sahipliği yapıyor.

The Queen's Gambit

IMDb: 8,7

Sezon sayısı: 1

Platform / Kanal: Netflix

Netflix'in son dönemde çıkan ve büyük ses getiren dizisi The Queen's Gambit, satranca karşı doğuştan yetenekli Beth'in kralların oyununda zirveye ulaşmasını işliyor. Bu süreçte sakinleştirici hap ve alkole bağımlı olan Beth'in tüm yolculuğu soluk açıp kapayıncaya kadar geçip gidiyor.

The Mandalorian

IMDb: 8,7

Sezon sayısı: 2

Platform / Kanal: Disney+

Küçük yaşta ailesini kaybeden ve Mandalorianlar tarafından yetiştirilen bir adamın hikayesini anlatan The Mandalorian, Star Wars evreninde geçen hikayesiyle kendine çok sağlam bir hayran kitlesi elde etti. Dizinin ikinci sezonunun şu anda devam etmekte olduğunu hatırlatalım.

Ozark

IMDb: 8,4

Sezon sayısı: 3

Platform / Kanal: Netflix

Bir yatırım bankacısı babanın kara para aklama için yaptığı şeyleri ve bu süreçte ailesiyle yaşadığı sorunları görme şansına eriştiğimiz Ozark, kasvetli tarzıyla Netflix'in sevilen dizileri arasında yer alıyor.

Dark

IMDb: 8,8

Sezon sayısı: 3

Platform / Kanal: Netflix

Geldik Netflix'in en kafa karıştırıcı dizisine. Zaman yolculuğu içerisinde son derece karışık bir evreni bizlerle buluşturan Dark, 2020'de de çok fazla konuşuldu ve beğeni kazandı.

La Casa de Papel

IMDb: 8,4

Sezon sayısı: 2

Platform / Kanal: Netflix

En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş geniş çaplı suç dizilerini seviyorsanız La Casa de Papel'i kesinlikle biliyorsunuzdur. Dizide ikonikleşen karakterlerle birlikte bir soygunun içerisine adım atacaksınız.

The Boys

IMDb: 8,7

Sezon sayısı: 2

Platform / Kanal: Amazon Prime

Daha önce pek çok süper kahraman temalı dizi izledik, ancak The Boys bunların hiçbirine benzemiyor. Süper kahramanların çok da iyi olmadığı bir ortamda geçen dizi, kanunu koruyanların eski kötülerden oluşan bir grup olduğu, süper kahramanların ise başka planlar yaptıkları bir evreni bizlerle buluşturuyor.