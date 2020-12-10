IMDb Verilerine Göre 2020'nin En İyi 10 Dizisi

Dünyanın en ünlü film ve dizi veritabanı IMDb, 2020'nin sonlarına geldiğimiz bu günlerde bu seneye damga vurmuş 10 diziyi listeledi. Kullanıcıların oylarıyla belirlenen bu diziler, 2020'ye adeta damga vurdular. Eğer aralarında izlemediğiniz diziler varsa, kesinlikle izlemenizi öneriyoruz. Bu arada unutmadan söyleyelim; listede yer alan tüm diziler bu sene ilk veya yeni bir sezonuyla karşımıza çıkmış diziler arasında yer alıyor.
IMDb verilerine göre 2020'nin en iyi 10 dizisi
The Crown
- IMDb: 8,7
- Sezon sayısı: 4
- Platform / Kanal: Netflix
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in evliliği ve tahta geçtikten sonraki 10 yıllık bir dönemi anlatan The Crown dizisi, İngiltere'nin II. Elizabeth'in gençliği ve Winston Churcill'li yıllarını anlatıyor. Matt Smith, John Lithgow, Victoria Hamilton gibi sağlam bir oyuncu kadrosuna sahip dizi ülkemizde Netflix'te izlenebilir.
The Witcher
- IMDb: 8,2
- Sezon sayısı: 1
- Platform / Kanal: Netflix
CD Projekt RED'in oyunlaştırarak tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi oluşmasını sağladığı The Witcher'ın Netflix dizisi, 2020'ye damga vuran dizilerden biri oldu. Geralt'ın maceralarını izlediğimiz dizi, özellikle aksiyon sahneleriyle beğeni kazandı.
Westworld
- IMDb: 8,7
- Sezon sayısı: 3
- Platform / Kanal: HBO
HBO'nun yapay zeka temalı dizisi Westworld, yayınlandığı ilk günden beri çok konuşulmaya devam ediyor. Vahşi batı temalı dizide yapay zekalarla dolu olan bir eğlence parkında robotların kendini geliştirmesine tanık oluyoruz.
The Umbrella Academy
- IMDb: 8,0
- Sezon sayısı: 2
- Platform / Kanal: Netflix
Küçük yaşta bir araya getirilen her biri birbirinden yetenekli süper kahraman kardeşlerin hikayesini anlatan The Umbrella Academy; Ellen Page, Tom Hopper gibi başarılı oyunculara ev sahipliği yapıyor.
The Queen's Gambit
- IMDb: 8,7
- Sezon sayısı: 1
- Platform / Kanal: Netflix
Netflix'in son dönemde çıkan ve büyük ses getiren dizisi The Queen's Gambit, satranca karşı doğuştan yetenekli Beth'in kralların oyununda zirveye ulaşmasını işliyor. Bu süreçte sakinleştirici hap ve alkole bağımlı olan Beth'in tüm yolculuğu soluk açıp kapayıncaya kadar geçip gidiyor.
The Mandalorian
- IMDb: 8,7
- Sezon sayısı: 2
- Platform / Kanal: Disney+
Küçük yaşta ailesini kaybeden ve Mandalorianlar tarafından yetiştirilen bir adamın hikayesini anlatan The Mandalorian, Star Wars evreninde geçen hikayesiyle kendine çok sağlam bir hayran kitlesi elde etti. Dizinin ikinci sezonunun şu anda devam etmekte olduğunu hatırlatalım.
Ozark
- IMDb: 8,4
- Sezon sayısı: 3
- Platform / Kanal: Netflix
Bir yatırım bankacısı babanın kara para aklama için yaptığı şeyleri ve bu süreçte ailesiyle yaşadığı sorunları görme şansına eriştiğimiz Ozark, kasvetli tarzıyla Netflix'in sevilen dizileri arasında yer alıyor.
Dark
- IMDb: 8,8
- Sezon sayısı: 3
- Platform / Kanal: Netflix
Geldik Netflix'in en kafa karıştırıcı dizisine. Zaman yolculuğu içerisinde son derece karışık bir evreni bizlerle buluşturan Dark, 2020'de de çok fazla konuşuldu ve beğeni kazandı.
La Casa de Papel
- IMDb: 8,4
- Sezon sayısı: 2
- Platform / Kanal: Netflix
En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş geniş çaplı suç dizilerini seviyorsanız La Casa de Papel'i kesinlikle biliyorsunuzdur. Dizide ikonikleşen karakterlerle birlikte bir soygunun içerisine adım atacaksınız.
The Boys
- IMDb: 8,7
- Sezon sayısı: 2
- Platform / Kanal: Amazon Prime
Daha önce pek çok süper kahraman temalı dizi izledik, ancak The Boys bunların hiçbirine benzemiyor. Süper kahramanların çok da iyi olmadığı bir ortamda geçen dizi, kanunu koruyanların eski kötülerden oluşan bir grup olduğu, süper kahramanların ise başka planlar yaptıkları bir evreni bizlerle buluşturuyor.