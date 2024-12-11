İndirimde olan ürünleri merak ediyor ya da ihtiyacınız olanları uygun fiyata almak istiyorsanız bu içerik tam size göre olabilir. Birçok farklı kategoride bulunan indirim fırsatlarından gözümüze çarpanları sizler için listeledik. Gelin bu fırsatlara birlikte bakalım.
''Bu içerik 11.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
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Elektronik
Bilgisayar ve bilgisayar bileşenlerinden cep telefonlarına kadar ihtiyacınız olabilecek elektronik ürünlerdeki fırsatlar bu kategoride.
- TP-Link Deco M4 (3-pack) Router: Sahip olduğu %10 indirim sayesinde 3.712 TL'ye satın alabilirsiniz.
- Asus Vivobook 15 Notebook Laptop: Çok satanlarda ilk sırada yer alan bu ürün, %9 indirimi ile 12.999 TL'ye satılıyor.
- Seçili Lenovo Laptoplarda Sepette 1000 TL İndirim ve Peşin Fiyatına 12 Taksit Fırsatı
- 20.000 TL ve Altı Cep Telefonlarında 12 Taksit Fırsatı
- Bilgisayar ve Ekipmanlarında Günün Flaş İndirimleri
Otomotiv/ Yapı Market
Otomotiv ve yapı market kategorisindeki öne çıkan indirimleri sizin için listeledik.
- Hb-39 Telefon Tutucu: 299 TL fiyat ile satılıyor.
- Sytung Akülü Lastik Hava Kompresörü: Günün fırsatları kapsamında fiyatı 809 TL.
- Busstier 25 Parça Tornavida Tamir Seti: İndirimli fiyatı 139 TL.
- Bosch Markalı Ürünlerde Tüm İndirimlere Ek Sepette %5 İndirim
- Yapı Market Ürünlerindeki Fırsatlar
- Seçili Lassa Oto Lastiklerinde 1000 TL Üzeri Alışverişe Sepette %5 İndirim
- Seçili Bosch Sileceklerde 300 TL Üzeri Sepette %15 İndirim
Spor/ Outdoor
Spor-Outdoor ürünlerinde gözümüze çarpan indirimleri aşağıda bulabilirsiniz.
- Vicloon El Sıkma Aleti: %10 indirimi bulunuyor. Fiyatı ise 132 TL.
- Stanley Termoslarda Sepette %10 indirim
- Spor-Outdoor Giyim ve Ayakkabı Ürünlerinde İndirimler
- Victorinox Çakılarda Sepette %15 İndirim
Giyim
Pantolon, ceket ve ayakkabıda günün indirimli ürünlerine bu kategoriden ulaşabilirsiniz.
- Levi's 501 Levi's Original Jean Erkek Pantolon: 1.573 TL fiyatı bulunuyor.
- Salomon Speedcroos 6 GTX Yürüyüş Ayakkabısı: %15 oranında bir indirime sahip.
- Jack Wolfskin Vojo 3 Texapore Low M Ayakkabı: %13 indirimi ile 3.335 TL'ye satılıyor.
- WWF Market Geyik Soft Fleece Sweatshirt: %16 indirimle günün fırsatları arasında yer alıyor.
- Cat & Harley Botlarda Seçili Ürünlerde 1500 TL ve Üzerine %60 indirim
Kitap/ Hobi
Binlerce kitabın, birbirinden farklı müzik aletinin bulunduğu bu kategorideki indirim fırsatları aşağıda yer alıyor.
- Yamaha Müzik Aletlerinde Sepette %10 indirim
- Cort Naturel Klasik Gitar: %9 oranında indirimi mevcut.
- Amazon’da Yer Alan Kitap Fırsatları
- İş Bankası Kültür Yayınları Fırsatları
- Le Color 2025 Ajandalarında Sepette Net %15 İndirim
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