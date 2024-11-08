Soğuk Günler Kapıda! Kasım Fırsatlarından Alabileceğiniz İndirimli Isıtıcılar

Amazon ve Hepsiburada'da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan ısıtıcıları bu içerikte listeledik.

Kış soğukları kapıya dayanmışken, evinizi hızlıca ısıtmak ve enerji tasarrufu sağlamak için doğru zamanı yakalamış olabilirsiniz. Quartz ısıtıcılar, konvektörler, fanlı ısıtıcılar gibi farklı teknolojiler arasından ihtiyacınıza uygun olanı seçebileceğiniz indirimli ürünleri sizler için bu içerikte inceledik. Gelin bu ısıtıcılara birlikte bakalım.

"Bu içerik 08.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İndirimli Isıtıcılar;

Odanın ısısını ihtiyaca göre ayarlamanıza imkan sağlayan 2 farklı güç seviyesi bulunan Bosch HC 4000-25 Elektrikli Konvektör Isıtıcı, sessiz çalışarak bulunduğunuz ortamda size rahatsızlık vermez. Ayrıca dijital ekranı sayesinde kullanımı da oldukça pratik. İndirimli fiyatı 6.254 TL.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

2300W gücü ile özellikle küçük ve orta büyüklükteki odalar için ideal bir ısıtıcı olarak karşımıza çıkan Kumtel Ex 23, duvara monte edilebilen yapısı ile zemin üzerinde yer kaplamaz. %11 indirimi ile listemizde yer alıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Kısa süre içinde yüksek verimle çalışarak odanızı ısıtmak için optimize edilmiş olan Ufo Isıtıcı Mikatronic/19, 1900 Watt güce sahip. Devrilme emniyeti sayesinde güvenle kullanmaya da imkan tanıyor. Etkili bir ısıtma sağlarken enerji verimliliği açısından da dikkat çeken bu ürünün fiyatı ise Kasım indirimlerine özel 3.707 TL.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

20-25 metrekarelik alanları etkili bir şekilde ısıtabilen ve düşük enerji tüketimi ile tasarruf yapmanıza olanak sağlayan Minisan Sr-3000, kullananlar tarafından fiyat performans ürünü olarak değerlendiriliyor. 3000 Watt yüksek ısıtma gününe sahip olan bu ürün, 1.199 TL indirimli fiyatla satılıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Dual Orbit özelliği sayesinde, halojen ısıtma ve fanlı ısıtma teknolojilerini birleştirerek daha etkili bir ısıtma sistemi sunan Kumtel MH-2300; ayarlandığında belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanabiliyor. Sessiz çalışması sayesinde hem ofislerde hem de evde rahatça kullanılabilir. Kasım indirimlerine özel fiyatı ise 1.699 TL.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Güçlü ısıtma kapasitesi ve enerji verimliliği sayesinde beğeni toplayan bu ısıtıcı, 2000 Watt güce sahip. Nemli ortamlarda rahatlıkla çalışabilmesi sayesinde her odada kullanılabilir. Sepette indirim fırsatı ile fiyatı 7.999 TL'den 7.119 TL'ye düşüyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Fanlı ısıtıcılar arasında en çok tercih edilen ürünler arasında yer alan Kumtel LX - 6331; düşük, orta ve yüksek olmak üzere 3 farklı ısı ayarı ile karşımızı çıkıyor. Taşınabilirliği ve kullanım kolaylığı ile de ön plana çıkan bu ürün Kasım indirimlerinde 569 TL'ye satılıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Malzeme kalitesi ile uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz bir ürün olan Minisan Maxi Ms-2500, kolay taşınabilir bir boyuta sahip. Böylelikle istediğiniz odaya yanınızda taşıyabilirsiniz. Hızlı ısıtma özelliği ile soğuk odaları çok kısa süre içerisinde sıcak hale getiriren bu ısıtıcının indirimli fiyatı 1.969 TL.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

3 farklı ısı ayarı ve 2000 Watt ısıtma gücü ile karşımıza çıkan Kumtel HC-2930 Konvektör Isıtıcı, 20 metrekare alanı rahatlıkla ısıtabiliyor. 1.299 TL fiyatıyla listemizde yer alan bu ürün, istenildiğinde duvara da monte edilebiliyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Kolayca taşınabilmesinin yanında, hızlı ısıtma özelliği ve aşırı ısınma koruması bulunan Kumtel Lx-2820; uygun fiyatlı bir ürün arayanlar için iyi bir seçenek olabilir. 1500 Watt gücü bulunan bu ısıtıcının Kasım indirimlerindeki fiyatı ise 339 TL.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

İndirimli fiyatları ile karşımıza çıkan tüm ısıtıcılara göz atmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Kasım fırsatlarının tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Sizin için diğer önerilerimiz;