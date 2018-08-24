Otomotiv sektörünün klasikleşmiş markalarından olan Infiniti, oldukça farklı bir üstü açık araba konsepti ile karşınızda. Aracın tasarımı tek kişilik sürücü kabiniyle gözünüze biraz yabancı gelebilir.

ABD’nin Kaliforniya kentinde düzenlenen PBC d’Elegance fuarında Infiniti, tek kişilik elektrikli spor otomobil konseptini görücüye çıkarttı. Prototype 10 adındaki bu model, firmanın eski tasarımlarıyla yeni nesil teknolojiler arasında kurduğu bir köprü. Hong Kong merkezli üreticiye göre Prototype 10, klasikleşmiş tasarımları günümüze taşıyacak sembollerden birisi olabilir.

Prototype 10, Infiniti’nin Japonya’daki tasarım merkezinde tasarlandı, Birleşik Krallık ve San Diego’daki ofislerdeki ekiplerden destek aldı ve Kaliforniya’da üretildi. Bu nedenle araç, bir başka deyişle küresel bir çabanın ürünü olarak meydana geldi.

Araç, otomotiv sektöründe “monoposto”, yani tek koltuklu hız aracı şeklinde tasarlandı. Aracın yüzeyindeki tek radikal çıkıntı, sürücü ve kabinin bulunduğu bölme. Aslında bu görünüm tek kişilik grand prix yarış arabalarından esinlenilmiş bir tasarım. Otomobilin üzerinde rüzgarı yönlendirmek amacıyla çok keskin hatlar bulunmuyor.

Infiniti Başkanı Roland Krueger, "Cesur bir sürat otomobili, tasarımcılarımızın elektrikli araçlarla donatılacak bir sektörü keşfetmeleri için önemli bir adım” açıklamasında bulundu. Buradan aracın firma için deneysel bir sürüm olduğu anlaşılıyor. Prototype 10’un muhtemelen çok uçuk olacak satış fiyatı açıklanmış değil.

Infiniti, 2021 yılından itibaren tüm araçlarını elektrikli veya hibrid modellere dönüştürecek: