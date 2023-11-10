Osmanlı’yı sömürgeleri hâline getireceklerinden emin olan İngiltere, bunun için bir bayrak bile hazırlamıştı. Üstünde yazan detay ise bugün bile duyduğumuzda tüylerimizi diken diken edecek cinsten.

Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda galip geleceklerini düşünen, her planı ince ince işleyen İngiltere; bayrakları bile şimdiden hazırlamıştı. Hatta mendillerin üstünde, hediye olarak askerlere dağıtıyordu.

Bu hediyenin en ilginç detayı da şüphesiz daha ortada bir galibiyet yokken tasarlanmış Osmanlı sömürge bayrağıydı. Hazırsanız, içeriğimizin sonunda “İyi ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları varmış!” diyeceğiniz bu olayın detaylarına inelim.

Türk bir iş insanı, tesadüf sonucu bu bayrağı keşfetti.

Türk iş dünyasının bilinen isimlerinden biri olan Oğuz Aydemir, aynı zamanda ipek hatıra mendilleri koleksiyoncusu. Onun bu tutkusu, tarihî olaya ilişkin inanılmaz ayrıntıları Birinci Dünya Savaşı zamanından günümüze taşımaya yardımcı oldu.

Mendilde; savaşın yapıldığı alanın coğrafik çizimlerinin yanında, bazı ülkelerin bayrakları da bulunuyordu. İşte Osmanlı sömürge bayrağı da onlardan biriydi.

Birleşik Krallık, Birinci Dünya Savaşı sonunda, İstanbul merkezli bir Osmanlı kolonisi kurmayı planlıyordu.

Koloni kurmak için Gelibolu Çıkarması’na katılan askerlere Manchester Guardian gazetesi aracılığıyla hediye mendiller dağıtılmıştı. Bu ipek mendilin üzerinde, Avustralya ve Yeni Zelanda bayraklarının yanı sıra Osmanlı sömürge bayrağı da bulunuyordu.

Üstünde ise “ay ve yıldızın tutulması” yazıyordu. Eğer Kurtuluş Savaşı yaşanmasaydı ya da yaşandıktan sonra mağlup gelseydik bu bayrak şüphesiz, göklerde dalgalanacaktı.

Çanakkale’yi geçeceklerinden emin olan İngilizlerin bir hamlesi daha vardı.

İngilizler, Osmanlı para birimini etkisiz hâle getirmek için “Osmanlı pound’u” adında biri 60, diğeri 120 gümüş kuruşluk; Osmanlı lirasına benzer banknotlar bastırmışlardı.

Yerel ekonomiyi bu şekilde etkilemeye çalışsalar da planları işe yaramamıştı ve Osmanlı’nın kazandığı zafer sonucunda bu para, tarihe bir hatıra olarak gömülmüştü. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için aşağıdaki içeriğimize de göz atabilirsiniz:

Vatanı ve bayrağı için hayatını hiçe sayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle anıyoruz.