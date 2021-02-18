İngiltere'de 90 Sağlıklı Kişiye Koronavirüs Bulaştırılacak

İngiliz bilim insanları, 18 ila 30 yaş aralığında olan 90 sağlıklı kişiye COVID-19 bulaştırmaya karar verdi. Koronavirüs kapsamında dünyada ilk olan bu araştırma, enfekte olan bireylerin vücudunda neler yaşandığının anlaşılmasını, bu doğrultuda yeni tedaviler bulunmasını sağlayacak.

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İngiltere, önümüzdeki hafta yepyeni bir dönem başlatıyor. Resmi devlet kurumlarından olan "Department for Business, Energy and Industrial Strategy" (BEIS) tarafından yapılan açıklamalara göre ülke genelinde gönüllü olacak 90 kişiye, bile isteye COVID-19 bulaştırılacak. Alınan ve koronavirüs için ilk kez uygulanacak karar ilginç ve tartışmalı gibi görünüyor olsa da yetkili isimler, çalışma için etik onayının alındığını belirtiyorlar.

İngiltere, gönüllü olarak enfekte edeceği kişilerin hiçbir sağlık sorunu olmaması ve bu kişilerin 18 ila 30 yaş aralığında bulunmaları gerektiğini ifade ediyor. Hastalığın insan sağlığı üzerindeki etkilerinin daha iyi bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için yapılacak çalışma, uzmanlara göre salgının önlenmesi ve yeni çözümler geliştirilebilmesi için anahtar rol oynayacak.

Benzer çalışmalar; kolera, tifo ve grip için de yapılmıştı

İngiltere'de alınan karar, tıp dünyasını ikiye bölmüş durumda. Bir grup bilim insanı, bu tür bir tekniğin kolera, grip, tifo ve sıtma gibi hastalıklarla da kullanıldığını ve hastalıklarla mücadelede fazlasıyla etkili olduğunu savunuyor. Diğer gruba göre ise 18 ila 30 yaş aralığı, toplumun büyük bir kısmını temsil etmiyor. Ayrıca koronavirüs zaten, bu yaş grubunda sağlıklı olan insanları yüksek seviyede etkilemiyor. Böyle düşünen bilim insanlarına göre yapılacak çalışma, 90 kişinin daha enfekte olmasından başka hiçbir şeye yaramayacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve çalışmayı yürütecek ekibin içinde olan Dr. Charlie Weller, sağlıklı kişilerin enfekte edilmesinin hem aşı çalışmaları hem de alternatif tedavi yöntemleri için önemli olacağını söylüyor. Bu çalışmayla enfekte olan bir kişinin vücudunda neler yaşanacağının çok hızlı bir şekilde anlaşılacağını söyleyen bilim insanı, bu kişilerin bir bölümüne farklı aşıların uygulanıp, böylelikle de en etkili aşının hangisi olduğunun bile anlaşılabileceğini vurguluyor.