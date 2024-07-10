Insta360'ın yeni akıllı telefon gimbal'lı selfie çubuğu, tripod ayakları ve şarj aletiyle geliyor.

Insta360, Flow Pro adlı akıllı telefon gimbal'lını duyurdu. Yeni Gimbal, sektördeki hiçbir rakibinde bulunmayan bir özelliğe sahip: Apple DockKit desteği. Böylece bir sunum yaparken ya da video çekerken kamera otomatik olarak kullanıcıyı takip ediyor.

DockKit ile birlikte Flow Pro robotik bir kameramana dönüşüyor. Gimball'ın kurulu gelen tripodu uzatılabiliyor ve iPhone cihazlarla eşleştirilebiliyor. Sonrasında da manyetik telefon tutucuya iPhone'u takarak kullanmak mümkün oluyor.

Yapay zekâ özellikleri de var

Cihazın üzerinde ayrıca şirketin yapay zekâ destekli nesne takibi ile birlikte geliyor. Yapay zekâ ile eklenen özellikler arasında izleme kurtarma (nesneyi kaybettikten sonra yeniden bulma), Kişi yeniden tanımlama ve yavaş çekim takibi yer alıyor. Ayrıca Deep Track 3.0 özelliği ile birlikte gimbal, 360 derece sonsuz yatay dönme hareketi yapabiliyor. Cihaz ile sadece insanlar değil, kediler, köpekler ve atlar gibi hayvanlar takip edilebiliyor.

Flow Pro, 215mm'lik uzayan bir selfie çubuğu, mikrofon vb takmak için bir ayak ve telefonları şarj etmek için 2900 mAh'lik bir güç bankası sunuyor. Tek hareketle açılabilen gimbal tek tuşla açılabiliyor ve dört gimbal modu bulunduruyor.

Insta360, Flow Pro'yu ABD'de ve dünyanın geri kalanında 149 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Paket içeriğinde manyetik telefon kelepçesi, şarj kablosu, tutma yeri kapağı ve koruyucu kılıf yer alıyor.