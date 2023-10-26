Üç yıllık bekleyiş sona erdi ve DJI, Osmo Pocket 3 adlı mini gimbal kamerasını tanıttı. Yeni modelde pek çok gelişmiş özellik yer alıyor.

Drone ve gimbal pazarının önemli aktörlerinden olan DJI, üç yıldır beklenen yeni gimbal kamerası Osmo Pocket 3'ü satışa sundu. Bu versiyonda daha büyük bir sensör, dokunmatik bir ekran ve akıllı özellikler bulunuyor.

Peki DJI'ın yeni ürünü, tüketicilere neler vadediyor?

İşte Osmo Pocket 3'ün özellikleri

Osmo Pocket 3'ün ilk dikkat çeken yanı bir inçlik CMOS sensörü oluyor. Bu sensör, bir önceki modelde kullanılan sensörden bariz şekilde daha büyük. Böylece kameranın düşük ışık performansı daha iyi hale geliyor. Ayrıca yeni sensör sayesinde 4K 120 fps görüntü kaydı yapmak da mümkün oluyor. Kamera ayrıca 10-bit D-Log M ve 10-bit HLG renk modlarına sahip olacak. Böylece kullanıcıların eline post-prodüksyon aşamasında daha yaratıcı şekilde kullanabileceği materyaller geçecek.

Bir diğer önemli değişiklik ise döndürülebilir dokunmatik ekran olarak gözüküyor. Önceki modelde sabit bir ekran bulunuyordu. Bu da özellikle dikey çekim yapmak isteyen kullanıcılar için ciddi sorunlar yaratıyordu. Yeni iki inçlik dokunmatik ekran ise özellikle de sosyal medya platformları için çekim yapmayı kolaylaştırıyor.

Akıllı özellikler anlamında baktığımızda da Osmo Pocket 3, ActiveTrack 6.0 teknolojisi ile yüzleri otomatik olarak tanıyabiliyor. Dinamik çerçeveleme özelliğiyle de kamera hareketli bile olsa çekmekte olduğu nesneyi kadrajda tutmayı başarıyor. Ayrıca yayınlar için geliştirilmiş Product Showcase ve kişiselleştirilmiş düzenlemeler yapmayı sağlayan Glamor Effects 2.0 özellikleri de dikkat çekiyor.

Bir oturuşta film çekmek mümkün

Osmo Pocket 3'ün üzerinde daha iyi ses kaydı elde etmeyi sağlayan üçlü bir mikrofon düzeni bulunuyor. Kamera ile 4x'e kadar dijital zoom yapmak ya da panorama çekimleri gerçekleştirmek mümkün. Kameranın geliştirilmiş bataryası ise 116 dakika boyunca 4K 60 fps'te çekim yapmayı sağlıyor.

Osmo Pocket 3, 519 dolarlık fiyatıyla satışa çıktı. Ürünün kutusundan ise gimbal kameranın kendisi, şarj kablosu, koruyucu kılıfı, bileğe takılmasını sağlayan kayışı ve bir tutacak çıkıyor. 669 dolarlık pakette ise ilk pakete ek olarak Mic 2, mini bir tripod, taşıma çantası gibi ürünler geliyor.