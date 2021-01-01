Tüm uygulamalar yıllık özet niteliğinde özellikler sunarak kullanıcıların uygulama ile etkileşimini artırırken Instagram, kullanıcıları üçüncü parti uygulamara mahkum bırakıyor. Tamam da neden?

Bugün itibarıyla bir yılı daha arkamızda bırakmış durumdayız. Pek çok popüler platform, kullanıcılara geride bıraktıkları yıla hızlı bir bakış atmasını sağlayan “yıllık özet” niteliğinde özellikler sundu. Biri hariç; Instagram.

Yeni yılın ilk gününde Instagram’da dolaşırken takip ettiğiniz pek çok kişinin yılın en popüler 9 gönderisini bir araya getiren kolajlar paylaştığını görebilirsiniz. Bu gönderiler “yıllık özet” niteliği taşısa da oluşturmak için üçüncü parti uygulamaları kullanmak gerekiyor.

Instagram, diğer uygulamaların bayıla bayıla yayınladığı "yıllık özet" özelliğinin adını bile anmıyor

Instagram’ın kullanıcılara bir yıllık özet özelliği sunmamasının son derece ironik olduğunu söyleyebiliriz. Her şeyden önce Instagram, “yıllık özet” akımının öncüsü diyebileceğimiz Facebook’a ait bir uygulama. Kullanıcılarına, başka kullanıcılarla arkadaş oldukları günün yıldönümünü dahi hatırlatan Facebook’a karşın Instagram’ın basit bir “yılın en popüler fotoğrafları” benzeri bir özellik sunmaması gerçekten de ironik bir durum.

Peki Instagram, yıllık özet özelliğinin popüler olmayacağını düşünüyor olabilir mi? Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik uygulaması olan Spotify, Wrapped özelliği ile kullanıcılara kişisel yıllık özetler sunuyor ve milyonlarca kullanıcı bu özetleri farklı sosyal medya hesaplarında “bayıla bayıla” paylaştı. Ayrıca, pek çok kullanıcı Instagram bu özelliği sunmadığı halde üçüncü parti uygulamalar ile yıllık özet oluşturmayı zaten tercih ediyor. Dolayısı ile bu özelliğin kullanıcılar tarafında bir karşılığı olduğunu Instagram da biliyor.

Instagram’ın beğeni, görüntüleme, etkileşim, yorum gibi pek çok veriyi kaydettiğini düşünürsek elinde bir yıllık özet çıkarmak için zaten yeterli materyal olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz. Bu nedenle Instagram’ın bir yıllık özet sunmamasının nedeninin teknik nedenler olmadığını tahmin ediyoruz. Kim bilir, belki de 2021 yılının sonunda Instagram da yıllık özetlerin popülaritesini kabul eder ve bir özet özelliği sunar.