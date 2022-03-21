Meta bünyesindeki Facebook ve Instagram şirketleri, tam anlamıyla Rusya’da yasaklandı. Moskova’daki Tverskoy mahkemesi, Facebook ve Instagram’ın 'aşırılıkçı' faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle Rusya’da yasaklanmasına karar verdi.

Geçtiğimiz hafta Facebook ve Instagram, Ukrayna’daki ve diğer doğu Avrupa ülkelerindeki kullanıcıların Rusya askerlerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ve Belarus Başkanı Alexander Lukashenko’ya ölüm çağrısında bulunan gönderiler paylaşmasını onayladığını açıklamış; ardından gelen tepkiler sonrası yapılan bir açıklama ile büyük bir geri adım atılarak bu türden bir duruma izin verilmeyeceği söylenmişti.

Bu olaylar yaşanırken Rusya, bu ayın ilk haftalarında Rus devlet medyasından gelen içeriklere karşı ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle Facebook ve Instagram’a erişilmesini yasaklamıştı. Şimdi ise Rusya Başsavcılığı tarafından karar resmen onaylandı ve Facebook ve Instagram resmen yasaklandı.

‘Meta aşırılık yanlısı faaliyetler uyguluyor’

Rusya'nın İletişim Başkanlığı Roskomnadzor'un bir yetkilisi duruşmada "Şirketin faaliyetlerinin aşırılık yanlısı faaliyetler barındırmasıyla bağlantılı olarak bir yasağa tabi olduğuna inanıyoruz" dedi ve Rusya başsavcılığı, Rusya Federal Güvenlik Servisi ile bu yasağın getirilmesini resmen talep etti.

Rusya’nın Moskova şehrindeki Tverskoy mahkemesindeki yargıç Olga Solopova’nın verdiği karar sonucunda Meta şirketinin bünyesindeki Facebook ve Instagram’ın Rusya’da yeni şubeler açamayacak ve iş yapamayacak. Ancak bu karara WhatsApp dahil değil.

Başsavcılık ayrıca bu sitelerden reklamların satın alınmasıyla ilgili şirketlere ültimatom verdi ve bu şirketlerden reklam satın almanın aşırıcılığı finanse etmek olarak görülebileceğini belirtti. Yani Meta, önümüzdeki süreçte Rusya topraklarında Instagram ve Facebook üzerinden reklam faaliyetleri de yapamayacak. Bu yalnızca kullanıcıları değil; işletmeleri ve dijital pazarlama sektörünü kökten etkileyecek bir karar ve sonuçlarını zaman içerisinde göreceğiz.