Facebook, kâr amacı gütmeyen yardım kuruluşlarının bağış toplayabilmeleri için getirilecek olan yeni özelliklerini tanıttı. Özellikler arasında Instagram'da bir bağış düğmesi, Facebook'ta bir bağış toplama etiketi ve oyun yayınlarında bağış toplama gibi şeyler yer alıyor.

Sosyal medya devi Facebook, bünyesinde bulunan platformlarda kâr amacı gütmeyen toplulukların bağış toplayabilmesi için üç yeni özelliğini tanıttı. Bu yeni özellikler sırasıyla Instagram'da bir bağış düğmesi, Facebook'ta bir bağış toplama etiketi ve Facebook'taki canlı yayın akışında daha geniş çaplı bağış toplama özelliği olacak. Değişikliklerin arasından en dikkat çekeninse Instagram’a eklenecek bağış düğmesi olduğunu söyleyebiliriz.

Bildiğiniz üzere kuruluşlar, önceden Instagram Hikayeleri üzerinden bağış toplayabiliyorlardı ancak bu hikayeler 24 saat sonra siliniyordu. Instagram için gelen bu değişiklikle birlikte kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, irtibat numarasını içeren bilgilerin yanında Instagram profillerine bir bağış düğmesi ekleyebilecekler ve işleri biraz daha kolaylaşacak.

Facebook, oyun yayınlarında bağış toplama özelliğini daha erişilebilir bir hâle getiriyor:

Birden fazla alanda hizmet veren Facebook'un yardım amaçlı canlı yayın araçları, ABD'de küçük bir oyun yaratıcısı grubu için yaklaşık bir yıldır kullanılabilir durumdaydı. Şimdiyse şirket, oyun yayınlarında bağış toplama imkânını daha geniş bir kitleye ulaştırarak daha fazla insana hizmet vermek istiyor.

Şirket, bu özelliği daha geniş bir kitleye ulaştırarak yayıncıların bağış hedeflerini belirlemelerine, bağış ilerleme çubuğunu etkinleştirmelerine ve bağış uyarıcısı ile yollanan bağışların ekranda görüntülenebilmesine izin verilecek. Böylelikle izleyicilerden biri bağış yaptığında ve bağışı ekranda gözüktüğünde, diğer izleyiciler de teşvik edilmiş olacak.

Facebook’un bünyesi altında bulundurduğu platformları ve etki ettiği kitleleri göz önüne alacak olursak, getirdiği bu özellikler ile birlikte platformlar arasında fon yaratma çabaları gerçekten hoş bir hareket. Facebook ve Instagram, hali hazırda dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları. Durum böyle olunca uygulamaları kullanan milyarlarca kişinin, bu bağış özellikleriyle kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yardım etmesi de dünya genelinde sosyal medya katılımının önemli bir parçası.