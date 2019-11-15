Sosyal medya denilince akla gelen ilk platformlardan biri olan Facebook, 'Popüler Fotoğraflar' adlı yeni bir özelliği test ediyor. Söz konusu yeniliğin sınırlı bir kullanıcı tabanında test edildiğini doğrulayan ABD’li şirket, bir süre daha özellik üzerinde çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Bu ayın başlarında bünyesindeki servisler için yeni bir kurumsal logo oluşturan Facebook, Instagram ve WhatsApp’a sahip olduğunu çok daha güçlü bir şekilde vurgulamak istiyor. Çarşamba günü, tüm uygulamalarında çalışacak bir dijital ödeme sistemi olan Facebook Pay’i tanıtan Kaliforniya merkezli şirket, amiral gemisi uygulamasında instagram’ın feed yapısına benzer bir özelliği test ediyor.

Normalde satın aldığı her platformu kendine benzeten Facebook, bu kez tam tersi bir yaklaşım benimsemiş gibi görünüyor. TechCrunch tarafından yayınlanan bir raporda, sosyal medya devinin geçtiğimiz ay uygulamasında 'Popüler Fotoğraflar' adlı bir özelliği denendiğini öne sürüldü.

Facebook'un yeni özelliği böyle görünüyor:

Şu anda, haber akışınızdaki bir fotoğrafa dokunduğunuzda ve aşağı kaydırdığınızda, akışınıza geri yönlendiriliyorsunuz; ancak bu yeni özellik sayesinde, tıpkı Instagram’da olduğu gibi daha fazla fotoğrafa bakabilecek ve aşağı kaydırmaya devam edebileceksiniz.

Facebook, TechCrunch'a küçük bir test yaptığını doğruladı. Özellikte değişiklikler yapacağını aktaran şirket, önümüzdeki günlerde yeni testler gerçekleştireceğini ifade etti. Söz konusu özellikteki değişikliklerin neler olacağını şu an için bilmiyoruz. Esasen Facebook bu özelliği platformundaki videolarda kullanıyor. Örneğin, sporla ilgili bir videoya dokunduğunuzda, Facebook size sporla ilgili daha fazla video öneriyor.

eMarketer tarafından geçtiğimiz mayıs ayında yayınlanan bir rapor, ABD’li kullanıcıların Facebook uygulamasında geçirdikleri zamanın giderek azaldığını ortaya koymuştu. İnsanların platformda daha fazla vakit geçirmelerini sağlamak için görsel içeriklerin varlığını artırmaya karar veren Facebook’un, bu çabasında başarılı olup olmayacağını önümüzdeki aylarda göreceğiz.