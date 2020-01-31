Corona virüsü sadece hayatı değil, interneti de etkisi altına almaya başladı. Salgınla ilgili zaten birçok haber, bilgi ve komplo paylaşımları yapılıyordu. Şimdi ise özellikle Asya'da Corona virüsü Instagram influencer'ları ortaya çıktı.

Corona virüsü dünyaya yayıldıkça, ölümcül hastalığın yarattığı endişe sosyal medyada da kendini gösteriyor. Virüs ile ilgili her türlü haber ve içeriğe rastlamak mümkünken, diğer yandan influencer'lar sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla viral olmaya çalışıyor. Corona virüs akımı Instagram'da kendini göstermeye başladı.

"Corona virüsü Instagram influencer'ları" olarak adlandırılan kullanıcıların paylaşımları, diğer ünlü fenomenlerle aynı özellikleri taşıyor. Corona virüsü influencer'larının yaptığı paylaşımlar, diğer influencer'ların paylaşımları ile benzerlik gösteriyor; fark ise yeni trendin Corona virüsü teması taşıması. Instagram'da #coronavirüs etiketi altında, oldukça geniş bir yelpazede paylaşımlar yapılıyor.

Corona Virüsü ile ilgili komplo teorileri ve yanlış bilgiler, tüm sosyal medya platformlarında bol miktarda paylaşılıyor. Diğer yandan özellikle Asya ülkelerindeki influencer'lar, salgın nedeni ile kullanımı günden güne artan maskeleri, birer aksesuar gibi kullanıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) salgını uluslararası boyutta acil durum olarak ilan etse de, influencer'lar Corona virüsü temalı fotoğraflar çekmekten çekinmiyor.

Kimileri fotoğraflarının yanında insanlara faydalı bilgiler sağlamaya çalışırken, kimileri ise Çin'in hastalığın yayılmasını durdurmak için gerekeni yapacağına olan güvenini ifade etti. Tahmin edebileceğiniz gibi tek amacı beğeni almak olan influencer sayısı da az değil.

Corona virüsü Instagram influencer'larının yaptığı bazı paylaşımlar

Logan Paul da corona virüs akımına kapıldı: