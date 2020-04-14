Popüler sosyal medya platformu Instagram, teşekkür etiketli hikayeleri ön plana çıkarmaya başlıyor. Şirket, her akşam saat 19.00’da etiketi kullanan hikayeleri derleyerek hikayeler kısmında gösterecek.

2019’un aralık ayından bu yana tüm dünyada yayılmaya devam eden koronavirüse karşı koyabilmek için şu anda elimizden gelen en iyi şey evlerimizde kalarak en az şekilde dışarıya çıkmak. İnsanları evde kalmaya teşvik etmek için bu konuda günümüzün en büyük şirketlerinden de destek geliyor.

En popüler sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram da geçtiğimiz günlerde koronavirüs kapsamında #evdekal ve #teşekkür etiketlerini kullanıcılara sunmuştu. Platform, artık teşekkür etiketi kullanılan hikayeleri diğer kullanıcılar da görebilsin diye ön plana çıkarmaya başladı.

Her akşam saat 19.00’da hikayeler derlenerek gösterilecek:

Instagram, bundan sonra her gün saat 19.00’da teşekkür etiketi kullanılan hikayeleri derleyecek ve bu hikayeleri kullanıcılara gösterecek. Böylelikle platform, koronavirüsle mücadeleye yardım etmek ve kullanıcılara destek olmak için yeni bir adım daha atmış olacak.

Popüler sosyal medya platformu Instagram, koronavirüs dünyaya yayılmaya başladığından beri birçok önleme imza attı. Şirket, ilk başlarda koronavirüs temalı tüm filtrelerin engellendiğini ve bu tür filtrelere ulaşılamayacağını ifade etmişti. Bununla birlikte yanlış bilgi akışını engellemek için de birkaç önlem alınmıştı.

Bundan 3 hafta önce koronavirüsle ilgili paylaşımlara karşı agresif bir tavır sergileyerek denetimi sıkılaştıran platform, yakın zamanda bu denetimi daha da sıkılaştırmıştı. Şirket, ‘Keşfet’ kısmındaki bazı koronavirüs bağlantılı içerikleri güvenilir bir kaynak tarafından paylaşılmadığı sürece silme üzerine çalışmalar yapmıştı.

Tüm bunların yanı sıra Instagram, Netflix ile bir ortaklık yaparak koronavirüsü konu alan bir dizi yapmak üzere çalışmalarına başladı. İki şirketin gençlerin salgın sırasında yüzleştikleri problemleri ele alacağı yeni yapımı ‘Wanna Talk About It?’ isimli yapım, Netflix’in Instagram hesabından yayınlanıyor.