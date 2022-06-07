Instagram’da kullanıcıların çok uzun süredir talep ettiği bir özellik olan ‘gönderileri profile sabitleme’ özelliği sonunda tüm akıllı telefon kullanıcıları için kullanılabilir hale geliyor. Peki nedir profile sabitleme özelliği? Gelin bakalım.

Instagram için ‘dünyanın en popüler sosyal medya platformu’ desek yanlış olmaz zira milyarlarca kullanıcısı mevcut. Instagram, Facebook tarafından satın alındığından beri birçok yeni özellik, uygulamaya eklendi.

Eklendi eklenmesine de, kullanıcıların çok uzun süredir Instagram’dan talep ettiği bir özellik vardı. Aynı Twitter’daki gibi gönderileri profilin başına sabitlemek. Aslında bu özellik Nisan ayında yavaş yavaş cihazlara dağıtılmaya başlamıştı ancak yeni bir güncelleme ile artık tüm cihazlarda kullanılabilir olacak.

Instagram’da artık istediğiniz gönderiyi profilinizin başına sabitleyebileceksiniz

Instagram’a gelecek olan yeni güncelleme ile birlikte artık fotoğraflarınızı, videolarınızı veya Reel’lerinizi profilinizin başına sabitleyebileceksiniz. Yukarıda paylaştığımız görseldeki sırayı izleyerek bu işlemi gerçekleştirebileceksiniz.

Yapmanız gerekenler şöyle: Profilinize girin, istediğiniz gönderiye dokunun, sağ üstteki üç nokta simgesine dokunun, ‘Profiline tuttur’ seçeneğine dokunun ve işlem tamam. Artık o gönderi, paylaşım tarihiniz fark etmeksizin profilinizin en başında tutturulmuş şekilde duracak.

Yeni güncelleme ile gelecek tek yenilik de bu değil, artık Instagram’daki Reel videolarının maksimum süresi 90 saniye olacak. Değişiklikler hoşunuza gitti mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.