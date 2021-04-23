Intel CEO'su Pat Gelsinger, yarı iletken sektöründe yaşanan kıtlık sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gelsinger tarafından yapılan açıklamalara göre sektördeki sorunlar 2 yıl daha sürebilir. Kıtlığı durduracak tek şey ise sektör paydaşlarının üretim kapasitesini artırması.

ABD merkezli yarı iletken üreticisi Intel'in CEO'su Pat Gelsinger, yarı iletken sektöründe yaşanan krizle ilgili açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda yarı iletken tedariğinde hala istenen noktada olunamadığını söyleyen Gelsinger, krizin kolay kolay çözülemeyeceğini vurgulayarak tarih verdi. Intel CEO'suna göre yarı iletken sektöründe yaşanan ve "çip krizi" olarak bilinen kıtlık, 2 yıl daha sürebilir.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle üretime ara veren şirketler, tedarik zincirlerinde aksamaların yaşanmasına yol açtı. Hal böyle olunca da otomobillerden tutun küçük el aletlerine kadar tüm elektronik ürünlerde kullanılan mikroçiplerin üretiminde aksaklıklar yaşandı. Bu aksaklığın en çok etkilediği şirketlerden bir tanesi de sektörün köklü isimlerinden bir tanesi olan Intel'di. Taleplere yetişmeye çalışan Intel, bunun ancak ve ancak üretim kapasitesinin artırılması ile mümkün olacağını ifade ediyor.

"Yeni fabrikalar, sektörün nefes almasını sağlayacak"

Pat Gelsinger, yaşanan yarı iletken kıtlığının giderilebilmesi için yeni fabrikaların gerektiğini, böylelikle üretim kapasitesinin artacağını ve arz talep dengesinin sağlanabileceğini ifade ediyor. Aksi takdirde sürecin daha da çıkmaza gireceğinin altını çizen Intel CEO'su, sektördeki tüm paydaşların üretim kapasitesini artırmasıyla sektörün nefes almasına imkan tanınmış olacağını söylüyor.

Bu arada, ABD yönetimi de yarı iletken sektöründe yaşanan olayları önemsiyor. Zira sektör içinde olan şirketlerle bizzat Joe Biden'ın da içinde bulunduğu bir heyet, konuyu tüm hatlarıyla ele almak için bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin sonunda ise yarı iletken sektörüne 50 milyar dolarlık yardım yapılacağı sözü verildi. Ancak Intel CEO'suna göre ihtiyaç duyulan asıl miktar, 50 milyar doların çok daha üzerinde.