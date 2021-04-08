AMD Zen 4 Söylentileri Alevlendi: Intel'in Canı Sıkılacak

Özellikle Reddit gibi platformlarda AMD'nin Zen 4 serisiyle birlikte tüm işlemcilere Navi grafikleri sunacağı iddia ediliyor. Intel tabii ki bu işten memnun kalmayacak.

AMD ile Intel arasındaki işlemci savaşı devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda her iki taraftan gelen açıklamalar bilgisayar meraklılarını heyecanlandırmıştı. Boş bırakıldığı anda bir şeyleri irdelemeyi çok seven internet kullanıcıları, şimdiye kadar olan açıklamalardan AMD'nin Zen 4 mimarisi ile ilgili ilginç bir teoriye ulaştı.

Teorilere göre AMD, Zen 4 tabanlı Ryzen 7000 işlemcilerin tamamında Navi grafikleri de kullanıcılara sunacak. Bu da Intel'in canının şimdiye kadar hiç olmadığı derecede sıkılmasına neden olabilir, hatta pazar liderliğini de tehlikeye atabilir.

Tüm işlemciler APU mu olacak?

İşlemciler hakkında az çok bilgisi olan hemen herkes CPU ve APU ifadelerini görmüştür. CPU temel olarak saf işlemci birimidir, AMD'nin bazı modellerde kullandığı APU ifadesi ise grafik işlemcinin de entegre olduğunu gösterir. Zen 4 ile birlikte AMD, CPU ile APU arasındaki farkı kaldırıp tüm modellerde entegre Navi grafik kullanacak.

Söylentinin doğru çıkması halinde Intel'in rekabet gücü ciddi oranda zayıflayacak. ABD'li üretici genel olarak işlemcilerini entegre grafiklerle çıkarıyor. Bu sayede sadece işlemci isteyen kullanıcıları ve işletmeleri kendine çekiyor. AMD'nin işlemcilere iGPU koyması demek, ne BT çalışanlarının ne de bütçesini düşünen bilgisayar kullanıcılarının Intel'i tercih etmemesi anlamına gelecek.

Zen 4 için daha zaman var

AMD'nin daha önceki açıklamalarından yola çıkılarak oluşturulan yol haritalarından da gözüktüğü üzere, Zen 4 için bir süre daha beklememiz gerekecek. Henüz Zen 3 mimariyle işini bitirmemiş olan AMD, bir sonraki nesil Ryzen 6000 CPU'larda 6nm Zen 3+ mimarisini kullanacak.

5 nm Zen 4 mimarisi beraberinde pek çok yenilik de getirecek. AM4 soketlerden daha yeni AMD 5 platformuna geçiş yapılırken, aralarında DDR5, LPDDR5, USB 4.0 ve PCIe 5.0'ın da yer aldığı pek çok yeni özellik de kullanıcılara sunulacak.