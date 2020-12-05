Intel Tiger Lake İşlemci Bir Oyun Bilgisayarında Görüldü

Intel, bu senenin başlarında gerçekleştirilen CES 2020 etkinliğinde yeni nesil işlemcilerini barındıracak olan Tiger Lake ailesini tanıtmıştı. Güney Afrika merkezli bir perakendeci tarafından sızdırılan yeni nesil ASUS TUF Gaming dizüstü bilgisayarlarından birinde Intel Tiger Lake-H i7-11370H işlemci olduğu görülüyor.

Intel, ocak ayındaki CES 2020 etkinliği sırasında Tiger Lake ismini verdikleri mobil PC işlemci ailesini tanıtarak özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcılarını oldukça heyecanlandırmıştı. Yeni nesil Tiger Lake işlemcilerinin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenirken Güney Afrikalı bir perakende sitesinde ilginç bir gelişme yaşandı.

Pinnacle isimli perakende sitesi, daha önce birkaç kez ASUS'un AMD Ryzen 5000 ve NVIDIA GeForce RTX 30 serisine sahip ROG serisi dizüstü bilgisayarlarını sızdırmıştı. Aynı perakendeci dün gece sıralarında ASUS TUF Gaming ve ASUS Zenbook dizüstü bilgisayarlarının olduğu bir listeleme yaptı. Listeleme esnasında görüldüğü üzere Intel'in Tiger Lake ailesine ait işlemciler, ASUS'un yeni nesil dizüstü bilgisayarlarında kullanılacak.

Bazı bilgisayarların diğer parçaları da paylaşıldı:

Pinnacle tarafından yapılan listelemelerde görüldüğü üzere ASUS TUF Gaming serisine ait en az iki adet dizüstü bilgisayarda Intel Tiger Lake-H Core i7-11370H işlemci kullanılacak. Yapılan listelemelerde bu işlemciyi kullanacak bir diğer dizüstü bilgisayarın da ASUS Zenbook serisine ait olduğu görülüyor.

ASUS TUF Gaming serisine ait listelemelerdeki ilk modelin (ASUS TUF Gaming FXX516PM-I716512W0T) ekran kartı da yapılan listelemede belli oldu. Görünüşe göre yeni nesil Intel Tiger Lake serisi işlemciyle piyasaya sürülecek olan ASUS TUF Gaming dizüstü bilgisayarı, NVIDIA'nın en güçlü ekran kartlarından biri olan GeForce RTX3060 6 GB ile donatılacak. Listelenen diğer iki dizüstü bilgisayarın ise hangi ekran kartlarına sahip olacakları bilinmiyor.