Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden biri olan Intel, toplu taşıma odaklı veri şirketi Moovit'i satın aldı. Şirket, bu hamlesiyle akıllı mobilite ve otonom sürüş alanlarında gücünü artırmayı hedefliyor.

Intel, toplu taşıma uygulamasıyla tanınan İsrail merkezli Moovit'i 900 milyon dolara satın aldığını açıkladı. Moovit'in mobil cihazlardaki popüler uygulaması, yüz milyonlarca kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor ve toplu taşıma ağ bilgilerine ulaşmayı sağlıyor.

2012 yılında Nir Erez, Roy Bick ve Yaron Evron tarafından kurulan Moovit, Google ve Apple'ın harita uygulamalarının yanı sıra scooter ve bisiklet paylaşım hizmetleri Uber ve Lyft'e rota planlaması sağlamak için toplu taşıma verilerini kullanıyor. Intel, uygulamanın dünya çapında 800 milyon kullanıcı tarafından tercih edildiğini ve 102 ülkedeki 3.100 şehirde hizmet verdiğini söyledi.

Intel Moovit'i satın alarak otonom sistemlerde ilerlemeyi hedefliyor

Intel, Moovit'i satın alma hamlesiyle, 2030 yılına kadar tahmini 160 milyar dolarlık büyük bir pazar olacağı tahmin edilen robotaksi hizmetleri de dahil olmak üzere tam bir mobil hizmet sağlayıcısı olma planını gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştığını söyledi. 2017 yılında şirket, otonom araçlar için sürücü destek sistemlerinde uzmanlaşmış İsrail merkezli başka bir şirket olan Mobileye'ı da satın almıştı.

Intel, Moovit ile birlikte Mobileye'ın gelişmiş sürücü destek sistemini (ADAS) kullanarak robotaksi filosu kurma planlarında yeni bir sayfa açmış durumda. Intel CEO'su Bob Swan, "Mobileye'ın ADAS teknolojisi yollardaki milyonlarca otomobilin güvenliğini artırıyor. Moovit de ulaşımda devrim yapma yolunda hız kazandı. Yoğunluğu azaltarak, tam bir mobilite sağlayıcısı olarak hayat kurtarıyor." dedi. Intel, 2018 yılında Moovit'te 50 milyon dolarlık bir yatırım yapmıştı. Moovit, 2012 yılında kuruldu ve yaklaşık 200 çalışanı ile Tel Aviv, İsrail'de faaliyet gösteriyor.