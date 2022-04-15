Bir web sitesi oluşturmanın pek çok farklı yolu var. Ücretsiz alternatifler, pahalı özel yazılımlar, profesyonel bir ekip ya da bir web sitesi mimarı… Eğer siz de artık bir web sitesine ihtiyaç duyuyorsanız ancak işe nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız, internet sitesi nasıl açılır sorusunu gelin size adım adım açıklayalım.

İnternet siteleri, günümüzde artık kişilerin ve kurumların adeta çevrimiçi dünyadaki kimlikleri haline geldi. Bunun yanında e-ticaretin son birkaç yılda geçirdiği evrimden de sonra, küçük işletmelerden kurumsal şirketlere, herkesin bir internet sitesi var. Peki internet sitesi nasıl açılır? Pratik, uzmanlık gerektirmeyen ve ücretsiz web sitesi kurma yöntemleri var mı?

Bu soruların tamamına cevabımız evet. Artık pek çok farklı yoldan ve oldukça kolay bir şekilde bir internet sitesi oluşturmak mümkün. Ancak tabii ki bu yolların da incelikleri var ve kullanıcı dostu, amacına hizmet eden, başarılı bir internet sitesi yapmak için ufak çaplı da olsa bir plan ile ilerlemek gerekiyor. Bu plan tam olarak nasıl işlemeli, internet sitesi oluştururken nelere dikkat etmeliyiz ve nasıl bir yol izlemeliyiz? Gelin birlikte bu soruları cevaplayalım.

İnternet sitesi nasıl açılır?

Adım #1: İnternet sitesi planlaması yapın,

İnternet sitesi planlaması yapın, Adım #2: Alan adınızı seçin,

Alan adınızı seçin, Adım #3: Hosting sağlayıcınızı seçin,

Hosting sağlayıcınızı seçin, Adım #4: Hangi yöntemle internet sitenizi oluşturacağınıza karar verin,

Hangi yöntemle internet sitenizi oluşturacağınıza karar verin, Adım #5: Sitenizin tasarımını belirleyin,

Sitenizin tasarımını belirleyin, Adım #6: İçeriklerinizin arama motoru optimizasyonu (SEO) prensiplerine uygun olmasını sağlayın,

İçeriklerinizin arama motoru optimizasyonu (SEO) prensiplerine uygun olmasını sağlayın, Adım #7: İnternet sitenizin mobil uyumluluğu, tasarımı ve içerikleri için son kontrolleri yaparak siteyi kullanıma açın.

Adım #1: İnternet sitesi planlaması yapın,

İster profesyonel bir ekipten destek alacak olun, ister kendiniz tasarlayın; bir internet sitesinin oluşturulması sırasında yapılması gereken ilk şey detaylı bir plan oluşturmaktır. Bu planı oluştururken önceliğiniz neden bir internet sitesine ihtiyaç duyduğunuz sorusuna cevap aramak olsun.

Satış yapmak, işinizi ya da kendinizi tanıtmak ya da ilgi alanlarınızı internette temsil etmek gibi pek çok farklı amaçtan birine sahip olabilirsiniz. Bu amacın ne olduğuna karar verdikten sonra ise internet sitenizin temel yapı taşları ile ilgili kararlar almalısınız. Buna kısaca, internet siteniz için kabataslak bir harita oluşturmak da diyebiliriz. Siteniz kaç sayfadan oluşmalı? Anasayfa, iletişim gibi sayfalar dışında ne tür sayfalara ve kategorilere ihtiyaç duyacaksınız? İnternet sitenizin tasarımı için bir renk düzeni düşündünüz mü? Bu sorulara yanıt bulmak ve kendi mini haritanızı oluşturmak, ilerleyen süreçte işinizi oldukça kolaylaştıracak.

Adım #2: Alan adınızı seçin

İnternet sitesi oluştururken şüphesiz en önemli adım, alan adınızı belirlemek. İnternet siteniz için işinizin ya da sizin çevrimiçi dünyadaki kimliğiniz olacağını söylemiştik, bu durumda alan adınız da sizin bu dünyadaki isminiz oluyor. Bu yüzden de akılda kalıcı, kolay okunabilen ve yazılabilen, olabildiğince basit ve işinizi en iyi şekilde ifade edecek bir alan adı tercih etmelisiniz.

Alan adınıza karar verdikten sonra, güvenilir bir alan adı yetkilisi seçerek, alan adınızı sorgulayın ve satın alma işlemini gerçekleştirin.

Adım #3: Hosting sağlayıcınızı seçin

Hosting sağlayıcınız, sitenizin 7/24 sorunsuz bir şekilde erişilebilir olmasını sağlayacak olan hizmet sağlayıcınız olacak. Bu sebeple güvenli bir hosting sağlayıcısı seçmek oldukça önemli. Bu hizmeti sağlayan pek çok hosting şirketi var ve internet sitelerinin verilerini güvenli bir şekilde kendi sunucularında depoluyorlar.

Siz de internet sitenizi oluştururken mutlaka sürekli iletişim kurabileceğinizden ve bir sorun yaşanması durumunda 7/24 ulaşabileceğinizden emin olacağınız bir hosting sağlayıcısı seçerek yola devam edin.

Adım #4: Hangi yöntemle internet sitenizi oluşturacağınıza karar verin

İnternet sitenizi oluştururken, bu konuda uzmanlaşmış bir ekip ile çalışmayı seçebilirsiniz. Ancak tek seçeneğiniz bu değil. Eğer bir internet sitesini sıfırdan oluşturacak teknik bilginiz ya da profesyonel bir ekip ile çalışacak bütçeniz yoksa, bir web sitesi mimarı kullanmak tam da size göre bir seçenek olabilir.

Web sitesi mimarları, oldukça basit bir arayüzle, sizin için gerekli entegrasyonları arka planda yaparak kendinize bir internet sitesi oluşturmanızı sağlayan araçlar. Bu hizmeti sunan pek çok sağlayıcı mevcut, kararınızı vermeden önce seçenekleri değerlendirmenizi tavsiye ederiz.

Bunun yanında Wordpress gibi ücretsiz bir içerik yönetim sistemi (CMS) kullanarak da kendi internet sitenizi oluşturabilirsiniz. Bu yöntem, bir web sitesi mimarı kullanarak site oluşturmaktan biraz daha komplike ancak ayıracak vaktiniz ve öğrenmeye hevesiniz varsa, bir CMS ile site oluşturmak da sizin için iyi bir seçenek olabilir.

Eğer bu yöntemlere ayıracak vaktiniz olmadığını düşünüyorsanız da, başa dönerek size bu konuda uzmanlaşmış bir ekip ile çalışmanızı öneririz. Bu noktada ise işinizi ve isteklerinizi anlayan, planınızı uygulayabileceğinden emin olduğunuz bir ekip seçmek yararınıza olacaktır.

Adım #5: Sitenizin tasarımını belirleyin

İnternet sitenizin tasarımına karar verirken pek çok detaya dikkat etmelisiniz. Bunlardan en önemlisi, sitenizin kullanıcı dostu bir yapıya sahip olması. Sitenizi ziyaret eden herkesin, aradığı şeye kolayca ulaşabilmesini sağlamak, kullanıcı dostu bir internet sitesinin püf noktası. Bunun dışında, olabildiğince sade, anlaşılır bir tasarım anlayışı ile sizi temsil ettiğine inandığınız renklerin kullanımı gibi detaylara da karar verdikten sonra, gerisi kolayca ilerleyecektir.

Ancak unutmamalısınız ki tasarım anlayışı yıllar içerisinde sürekli değişiyor ve bu noktada, birkaç sene sonra sitenizin tasarımında değişikliklere gitmeniz gerekebileceğini de bilmelisiniz.

Adım #6: İçeriklerinizin SEO prensiplerine uygun olmasını sağlayın

İnternet sitenizi öne çıkaracak, sizi hedefinize ulaştıracak olan en kilit nokta kesinlikle içerikleriniz olacak. İçeriklerinizi arama motorlarında öne çıkaracak olan şey ise arama motoru optimizasyonu (SEO) kriterlerine uygun olması.

Hedef kitlenizi oluşturan kişiler bir arama yaptıklarında, karşılarına rakiplerinizden önce çıkmanız gerekiyor. Bunun için de içeriklerinizin, kitlenizin sorduğu sorulara cevap verdiğinden emin olmalısınız. Bunu yapmanın en iyi yollarından biri ise bazı anahtar kelimeler seçerek sitenizi öne çıkarmak. Bu anahtar kelimelerin seçimine ilişkin detaylı bilgi için dilerseniz Google’ın Anahtar Kelime Planlayıcı aracını kullanabilirsiniz.

Adım #7: Mobil uyumluluk, tasarım ve içerikler: Son kontrolleri yapın ve sitenizi kullanıma açın.

Günümüzde bir internet sitesinin şüphesiz ki mobil uyumlu olması gerekiyor. Herkesin elinde telefonla yaşadığı ve bu mobil hayata alıştığı bir dönemde, internet sitenizin mobil uyumlu olmaması kabul edilemez. Bu sebeple bu konuya mutlaka önem verin ve sitenizin mobil cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olun.

Bir diğer önemli nokta ise sitenizin tasarımının sizi ne kadar temsil ettiği. Geldiğiniz noktada, site tasarımınızın sizi ve işinizi en iyi şekilde ifade ettiğinden emin olun. Şüpheleriniz varsa gerekli düzenlemeleri yapın. Amacına uygun ve hedef kitlesine hitap eden bir site tasarımına sahip olduğunuzdan şüpheniz yoksa yola devam edin.

Eğer içerikleriniz de işinizi en iyi şekilde ifade ediyorsa; sitenizi ziyaret eden kullanıcıların olası sorularını cevaplıyorsa, artık hazırsınız demektir ve sitenizi kullanıma sunablilirsiniz.

İnternet sitenizi farklı mecralarda içerikler üreterek destekleyin.

İnternet siteniz, şüphesiz ki sizi hedef kitleniz ile buluşturacak. Ancak artık internet hiç olmadığı kadar dinamik ve kullanıcılar sizi yalnızca sitenize bakarak tanımıyor. Bu sebeple de sürekli güncel kalmalı ve sosyal medyayı da aktif kullanarak yeni içerikler üretmeye devam etmelisiniz.

Örneği bir e-ticaret siteniz var ve müşterilerinize ürünler satıyorsunuz. İhtiyacınız temelde yalnızca ürünlerin ve fiyatların yer aldığı ve satışa uygun bir site gibi görünebilir ancak sosyal medyayı satışlarınızı desteklemek için kullanmazsanız, rakiplerinizin hayli gerisinde kalırsınız. Aynı şekilde sosyal medya platformlarında sürekli aktifken internet sitenizi düzenli olarak güncellememek de zararınıza olacaktır. Bu yüzden de eş zamanlı bir işleyiş sağlamalı ve bunu sürekli kılmalısınız.

Blog yazıları, düşündüğünüzden daha etkili.

Hangi alanda, hangi hizmet için olursa olsun; güncel bir blogu olan internet siteleri, üretilen içeriklerin çeşitliliği ve güncelliği sebebiyle kesinlikle öne çıkıyor. Uzmanı olduğunuz konuda, yaptığınız işin farklı kollarına dair bilgilendirici bloglar yazmak, sizi rakiplerinizden ayırarak, aktif bir şekilde bu işin içinde olduğunuzu da anlatmanın önemli bir yolu. Bu sebeple, internet sitenizde bir blog sayfasına yer vermeli ve bu sayfayı aktif tutmalısınız.

Sitenizin hızını test edin, olası problemlere karşı sizi uyaracak araçlar kullanın.

Sitenizin umulmadık bir anda çökmesi ya da aşırı yavaş çalışması gibi problemlere karşı, bu konularda size yardımcı olacak araçlar kullanın. Örneğin Google’ın PageSpeed Insights aracı size sitenizin hızıyla ilgili detaylı bilgi verebilir.

Bu noktada aynı zamanda hosting sağlayıcınız ve eğer bir ekipten destek aldıysanız sitenizi hazırlayan ekip ile gerektiğinde iletişim kurabiliyor olmanız oldukça önemli. Dolayısıyla bu kararları alırken iletişim konusuna ekstra önem vermeniz gerektiğini tekrar hatırlatalım.

İnternet sitenizi oluştururken seçtiğiniz yol hangisi olursa olsun, sitenizin yıllar içerisinde sürekli güncellenmesi ve hep dinamik kalması gereken bir yapıya sahip olduğunu unutmayın. İhtiyaçlarınıza cevap vermediği durumlarda güncellemeler ve geliştirmeler yapmaktan çekinmeyin ve ne olursa olsun işinizi ve sizi en iyi şekilde ifade etmeye devam ettiğinden emin olun.