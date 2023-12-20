Interpol, 34 ülkede gerçekleştirdiği operasyonlarla 3500 hackerı yakalamayı başardı. Operasyonlarda ele geçirilen hack ve dolandırıcılık kaynaklı para miktarı ise 300 milyon doları buldu.

Uluslararası polis gücü olan Interpol, salı günü yaptığı açıklama ile son yılların siber suçlulara yönelik en büyük operasyonlarından birini gerçekleştirdiklerini açıkladı. Tam 34 farklı ülkede eşzamanlı gerçekleştirilen ve Haechi IV adı verilen operasyonda, 80 binden fazla şüpheli banka hesabı kapatıldı. Ayrıca bu ülkelerin hükümet yetkilileri de yapay zekâ ve sahte NFT'ler kullanılan dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarıldı.

Operasyonun ardından yapılan açıklamada, "300 milyon doların ele geçirilmesi şok edici bir meblağı temsil ediyor ve günümüzde yaşanan uluslararası organize suçtaki patlayıcı büyümenin altında yatan teşviği gözler önüne seriyor." ifadeleri kullanıldı. Açıklamayı gerçekleştiren Interpol'ün Polis Servisleri Uygulayıcı Direktörü Stephen Kavanagh, "Bu büyük yasa dışı servet artışı, küresel güvenliğe ciddi bir tehdit ve dünya çapındaki ülkelerin ekonomik istikrârını zayıflatıyor." diye konuştu.

Siber suçlular şantaj ve taklit yöntemlerini kullanıyor.

Son dönemde artan siber saldırılar, haberlere de daha çok konu olmaya başlamıştı. Interpol'e göre bu yıl saldırıların sayısı iki katına çıktı. Bu saldırılarda genel olarak veri sızıntıları öne çıktı. Operasyonda yakalanan kişilerin ise genellikle yatırım dolandırıcılığı, işletme maillerini ele geçirme, e-ticaret sahtekârlığı gibi suçlar işledikleri belirtildi. Bir diğer popüler dolandırıcılık yöntemi ise kişilere atılan cinsellikle ilgili şantaj mailleri oldu. Ayrıca yapay zekâ ile kişilerin ses ve görüntülerinin taklit edildiği dolandırıcılıklar da epey yaygın oldu. Özellikle ses klonlama teknolojisinin çok kullanıldığı belirtildi.

Dolandırıcılar ayrıca yüksek gelir vaadiyle insanları yönlendirdikleri NFT'ler ile de dolandırıyorlar. Özellikle Kore ve çevresinde bu dolandırıcılığın çok sık görüldüğü belirtiliyor. Bu NFT'ler ise gerçek NFT'ler olmuyor.