iOS 13.5 Jailbreakin Kısa Süre Sonra Yayınlanacağı Duyuruldu

iOS'in kilitlerini kırma konusunda oldukça başarılı olan Unc0ver, iOS 13.5'in kullanıma sunulmasının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla tüm imzalı iOS sürümlerinde kullanılabilecek iOS 13.5 jailbreakin kısa bir süre sonra yayınlanacağını duyurdu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün itibarıyla akıllı telefon ve tablet müşterilerini memnun edecek bir gelişmeye imza attı. Şirket, iPhone sahipleri tarafından kullanılan iOS ve iPad sahipleri tarafından kullanılan iPadOS isimli işletim sistemlerini güncelleyerek yeni sürümleri kullanıcıların hizmetine sundu. Kullanıcılar artık, iOS 13.5 ve iPadOS 13.5'in tüm yeni özelliklerini kullanabiliyorlar.

Kullanıcılar henüz, iOS 13.5 ve iPadOS 13.5'in tüm yeniliklerini keşfetme imkanı bile bulamamışlarken beklenmedik bir gelişme yaşandı. iOS işletim sistemini kırarak popüler bir hal alan Unc0ver, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla iOS 13.5 jailbreakin çok yakında imzalı bir iOS sürümü kullanan tüm kullanıcılar tarafından deneyimlenebileceğini açıkladı.

Bağımsız geliştiriciler, iOS sürümleri üzerinde işletim sisteminin sınırlarını aşmayı sağlayacak bir hata arıyorlar ve ardından da bu hatadan faydalanarak işletim sisteminin kullanıcıları sınırlayan tüm kilitlerini ortadan kaldırıyorlar. Tüm bu işlemlere jailbreak deniyor ve az ama öz bir iPhone kullanıcı kitlesi bu işlemi uygulamaktan fazlasıyla keyif alıyor. Şimdiyse Unc0ver, iOS 13.5'te bulunan bir 0 gün açığıyla iOS 13.5 için jailbreak oluşturmayı başardı.

iOS 13.5 jailbreak, Apple'ın tüm imzalı iOS sürümlerinde kullanılabilecek

Unc0ver tarafından yapılan açıklamalara göre iOS 13.5'in jailbreak sürümünü kullanmak isteyen tüketicilere sunulan tek şart, imzalı bir iOS sürümü kullanılması. Yani eğer kullandığınız iOS sürümünü iTunes ya da benzeri kaynaklar üzerinden indirilip bilgisayar aracılığıyla kurabiliyorsanız, iOS 13.5'in jailbreakini de kullanabileceksiniz.

Unc0ver tarafından yapılan açıklamalarda jailbreakli sürümün ne zaman yayınlanacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak görünüşe bakılırsa geliştirici ekip, iPhone'ların zincirini kıracak jailbreak sürümünü vakit kaybetmeden piyasaya sürecek. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.