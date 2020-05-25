iOS 13.5'in Pil Süresi ve Performansı Test Edildi (Video)

Bir YouTube kanalı, kısa bir süre önce yayınlanan iOS 13.5 güncellemesi sonrası cihazlardaki pil süresi ve performansa yönelik değişimleri, güncellemeyi alan farklı iPhone modelleri üzerinde inceleyerek değerlendirdi. Detaylara gelin birlikte bakalım.

Bildiğiniz üzere Amerika Birleşik Devleti merkezli teknoloji devi Apple tarafından kısa bir süre önce iPhone 6S ve daha güncel modellere yönelik iOS 13.5 güncellemesi yayınlandı. Şu anda desteklenen modeller için indirilebilir durumda olan bu güncelleme, bir YouTube kanalı tarafından farklı iPhone modelleri üzerinde incelenerek cihazlardaki güncelleme sonrası meydana gelen pil süresi ve performans değişiklikleri gözlemlendi.

iAppleBytes adlı sayfa tarafından hem eski hem de yeni iPhone modelleri üzerinde yapılan incelemede; iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone XR, iPhone 11 ve iPhone SE 2020 cihazlarındaki iOS 13.5 güncellemesi sonrası gerçekleşen değişimler değerlendirildi.

Güncelleme sonrası performans düştüğüne dair yorumlar ortaya çıkmıştı:

Cihazlardaki olumlu ya da olumsuz değişimi gözlemleme ve bunu konuyla ilgilenen kullanıcılarla paylaşma fırsatını yakaladıklarını ifade eden iAppleBytes sayfası, cihazları güncelledikten tam olarak 6 gün sonra böyle bir değerlendirme ve inceleme videosu çekmeye karar verdiklerini belirtiyor.

Sayfa kurucuları, bu kararlarında en çok da güncellemenin Apple tarafından kullanıcılara sunulmaya başlamasından sonra sosyal medyada boy göstermeye başlayan pil süresine ve cihaz performansına yönelik paylaşımların etkili olduğunu da sözlerine ekliyor. Son olarak videoda iOS 13.5 sürümünün önceki iOS sürümleri olan iOS 13.3.1, iOS 13.4 ve iOS 13.4.1 ile karşılaştırıldığını da belirtelim.

Siz de bir iPhone kullanıcısıysanız ve iOS 13.5 güncellemesini yüklediyseniz videoyu izlemeyi ve videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.