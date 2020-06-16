iMac Tasarımının Değişebileceğini Gösteren Çok Önemli İpucu

22 Haziran-26 Haziran tarihleri arasında ilk kez online formatta düzenlenecek olan 2020 Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC) tanıtılması beklenen iOS 14’ün kaynak kodlarında, iMac tasarımının değişebileceğine dair çok önemli bir ipucu keşfedildi.

Apple’ın, uzun zamandır merakla beklenen yeni mobil işletim sistemi iOS 14'ün kaynak kodlarında yeni bir Apple ürünü için ipucu bulunmuş olabilir. Yeni sürümün kaynak kodlarında incelemelerde bulunan Rus konsept sanatçısı iFinder, öncekilerden farklı bir iMac simgesine rastladı. Tüm kenarlarda tek tip çerçevenin bulunduğu iMac simgesi, masaüstü Mac modeli için yeni bir tasarım diline işaret ediyor olabilir.

Cupertinolu şirketin iMac hattını yenileyeceği yönündeki söylentiler uzun zamandır gündemde. Hatta bazı haber sitelerinde, 23 inç ekrana sahip tamamen yeni bir iMac'in, geçtiğimiz günlerde programı açıklanan WWDC 2020’de tanıtılabileceği iddia ediliyordu.

Yeni iMac simgesi (soldaki), tasarım olarak mevcut iMac modellerinden belirgin bir şekilde farklı

İlk olarak iFinder tarafından iOS 14’ün kaynak kodlarında keşfedilen iMac simgesi, düşük çözünürlüklü olmasına rağmen, mevcut iMac modellerinden belirgin bir şekilde farklı. Simgedeki cihaz, çok ince olmasa da, her kenarda aynı çerçeve tipine sahip.

2020'nin başlarında ortaya çıkan bir sızıntı, yeni iMac'in Pro Display XDR benzeri çerçeveler ile birlikte iPad Pro’nun tasarım dilini kullanabileceğini gösteriyordu. Yeni işletim sisteminin yapısında bulunan yeni iMac simgesi, bu iddiaları doğrular nitelikte ancak yine de kesin bir kanıya varmak için henüz erken olduğunu söylemekte fayda var.

6K çözünürlüklü Apple Pro Display XDR, geçtiğimiz yılki WWDC etkinliğinde tanıtılmıştı

Söylenenlere göre Apple, WWDC 2020’de gerçekten yeni bir iMac modeli duyurursa, cihaz ancak bu yılın ikinci yarısında satışa sunulacak. Bununla birlikte söz konusu iMac’in ekran boyutu ve teknik özellikleri gibi detaylara şu an için sahip değiliz. Yine de, ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyerek, yeni iMac modeline dair bilgileri kısa süre içinde öğreneceğimizi tahmin ediyoruz.

Apple.com, Apple Developer uygulaması, Apple Developer web sitesi, Apple TV uygulaması ve YouTube aracılığıyla çevrimiçi olarak yayınlanacak WWDC 2020, 22 Haziran Pazartesi günü TSİ ile 20.00'da başlayacak. Etkinliğe dair en son gelişmelerden aneban haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin.