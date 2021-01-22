Hangi iPhone ve iPad Modelleri iOS 15 Güncellemesi Alacak?

Haziran ayında duyurulması beklenen iOS 15'in hangi cihazlarda kullanılabileceği ortaya çıktı. Fransa merkezli bir internet sitesinin Apple çalışanlarından edindiği bilgilere göre 2021 yılı, iPhone 6S, iPhone 6S Plus ve 2016 model iPhone SE için iyi olmayacak. Yapılan açıklamalara göre Apple, bu modellere iOS 15 sunmayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, muhtemelen haziran ayında geleneksel WWDC etkinliğini düzenleyecek. Şirket, bu etkinlik kapsamında da iOS 15 olarak isimlendireceği yeni işletim sistemini duyuracak. Kullanıcılar, bu işletim sisteminin neler sunacağını merak ederken, konuyla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Fransa merkezli bir internet sitesi, eylül ayında kullanıma sunulması beklenen işletim sisteminin hangi cihazlara ulaşmayacağını açıkladı.

iOS 14'ün duyurulmasıyla birlikte gelen en büyük sürpriz, orijinal iPhone SE ile iPhone 6S'in de bu işletim sistemlerini almasıydı. Ancak 2021 yılı, bu iki modeli kullanan tüketiciler için pek de sevindirici haberler vermeyecek gibi görünüyor. Zira iPhoneSoft isimli internet sitesinde yapılan açıklamalara açıklamalara göre iPhone 6S ve iPhone 6S Plus, iOS 15'i almayacak. Benzer bir karar, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen iPhone SE için de alınmış durumda.

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Edinilen bilgilere göre iOS 15'ten mahrum kalacak tek cihazlar, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus ile iPhone SE olmayacak. iPad mini 4, iPad Air 2 ve iPad 5 de bu akıllı telefonlarla aynı kaderi paylaşacak. iPhoneSoft, şu an için Apple tarafından doğrulanmamış olan bu bilgilerin Apple çalışanlarından edinildiğini, yani kaynaklarının çok sağlam olduğunu söylüyor. Peki bu durumda, hangi iPhone ve iPad modelleri iOS 15 güncellemesini alacak?

İşte iOS 15 alacak iPhone modelleri

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE 2020

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iOS 15 alacak iPad modelleri ise şu şekilde