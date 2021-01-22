Hangi iPhone ve iPad Modelleri iOS 15 Güncellemesi Alacak?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, muhtemelen haziran ayında geleneksel WWDC etkinliğini düzenleyecek. Şirket, bu etkinlik kapsamında da iOS 15 olarak isimlendireceği yeni işletim sistemini duyuracak. Kullanıcılar, bu işletim sisteminin neler sunacağını merak ederken, konuyla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Fransa merkezli bir internet sitesi, eylül ayında kullanıma sunulması beklenen işletim sisteminin hangi cihazlara ulaşmayacağını açıkladı.
iOS 14'ün duyurulmasıyla birlikte gelen en büyük sürpriz, orijinal iPhone SE ile iPhone 6S'in de bu işletim sistemlerini almasıydı. Ancak 2021 yılı, bu iki modeli kullanan tüketiciler için pek de sevindirici haberler vermeyecek gibi görünüyor. Zira iPhoneSoft isimli internet sitesinde yapılan açıklamalara açıklamalara göre iPhone 6S ve iPhone 6S Plus, iOS 15'i almayacak. Benzer bir karar, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen iPhone SE için de alınmış durumda.
Yılların emektarı iPhone 6S, 2021 yılında emekliye ayrılmış oluyor
Edinilen bilgilere göre iOS 15'ten mahrum kalacak tek cihazlar, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus ile iPhone SE olmayacak. iPad mini 4, iPad Air 2 ve iPad 5 de bu akıllı telefonlarla aynı kaderi paylaşacak. iPhoneSoft, şu an için Apple tarafından doğrulanmamış olan bu bilgilerin Apple çalışanlarından edinildiğini, yani kaynaklarının çok sağlam olduğunu söylüyor. Peki bu durumda, hangi iPhone ve iPad modelleri iOS 15 güncellemesini alacak?
İşte iOS 15 alacak iPhone modelleri
- iPhone 13 mini
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone SE 2020
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
iOS 15 alacak iPad modelleri ise şu şekilde
- iPad Pro 2021 (5G)
- iPad Pro 12.9
- iPad Pro 10.5
- iPad Pro 9.7
- iPad Pro 11
- iPad Air 3
- iPad Air 4
- iPad 6
- iPad 7
- iPad 8
- iPad Mini 5