iOS 16'nın yepyeni bir özelliği gün yüzüne çıktı. Kullanıcılar, bu özelliği kullanarak internet sitelerindeki CAPTCHA doğrulamalarını atlayabilecekler. Çünkü akıllı telefon, bu işlemi arka planda otomatik olarak gerçekleştirebilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, haziran ayının başında düzenlediği WWDC 2022 etkinlikleri kapsamında iOS 16 ile birlikte iPadOS 16 ve macOS Ventura'yı tanıtmıştı. Kullanıcılar, beta sürümler kapsamında bu işletim sistemlerini deneyimleyebiliyorlar. Hal böyle olunca da yeni özellikler gün yüzüne çıkıyor. Şimdi sizlere, kullanıcıların işini kolaylaştıracak yepyeni bir özellikten bahsedeceğiz.

İnternet siteleri, son dönemlerde CAPTCHA doğrulamalarını bir hayli önemser oldular. Bu onlar için iyi bir şey; zira CAPTCHA doğrulamaları sayesinde siber saldırılardan kısmen de olsa korunulabiliyor. Ancak kullanıcılar, artık hemen her sitede gördükleri doğrulamalardan rahatsızlar. İşte Apple, yeni işletim sistemlerinde bu durumun önüne geçecek. CAPTCHA doğrulamalar, cihazlar tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek.

Apple, CAPTCHA doğrulamalarını nasıl otomatik olarak yapacak?

Özelliğin ortaya çıkışı ile Apple, CAPTCHA doğrulamalarını nasıl otomatik hale getirdiğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre; bu özellik için "PrivateToken" olarak isimlendirilen yeni bir HTTP kimlik doğrulama yöntemi kullanılacak. Bu yöntem, ilgili internet sitesinin sunucusu ile iPhone kullanıcısının cihazı arasında özel bir şifreleme yapacak. Bu şifreleme ile kullanıcının manuel olarak CAPTCHA doğrulaması yapmasına gerek kalmayacak. Apple, sunucuların kimlik bilgilerine ulaşamayacağını, bunun yalnızca kriptografik bir şifreleme olacağını söylüyor. Yani kullanıcı verileri de güvende.

Apple'ın yeni özelliğinden faydalanmak isteyen internet siteleri, Apple'ın oluşturacağı özel bir internet sitesine kayıt yapacaklar. Böylelikle Apple'ın veritabanına eklenen siteler, kullanıcıyı CAPTCHA doğrulamasıyla uğraştırmayacak. Apple'a göre Fastly ve Cloudflare, an itibarıyla bu özelliğin kullanılabildiği yapılar.