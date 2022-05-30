iOS 16 İle Birlikte Geleceği Tahmin Edilen Özellikler

Her sene gerçekleşen WWDC etkinliği, 2022 yılında da tabii ki bizlerle olacak. Önümüzdeki Cuma günü gerçekleşecek etkinlikte, etkinliğin yıldızlarından Apple’ın yeni işletim sistemi iOS 16’yı tanıtması bekleniyor. Peki iOS 16’dan neler bekleniyor?

Apple'ın bu Cuma gerçekleşecek olan ve her yıl düzenlenen WWDC (Worldwide Developers Conference) etkinliğinde iOS 16'yı tanıtması bekleniyor. Pazar günü yayınlanan bir habere göre, Apple'ın mobil işletim sisteminin bir sonraki sürümüne gelen yeni özellikler arasında iPhone kilit ekranında yapılan önemli geliştirmeler yer alıyor.

iOS 16 ile birlikte gelecek yeni özelliklerin tamamına dair net bir bilgi elimizde yok ancak ortaya atılan güçlü iddiaları sizler için derledik.

iOS 16, kilit ekranı için büyük değişiklikler getirebilir

Habere göre iOS 16, kilit ekranı için her zaman açık modu içerecek ancak bu özellik muhtemelen üst seviye olan iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'e özel olacak. Bu yeni özellikle birlikte bekleyebileceğimiz çok fazla özellik mevcut. Örneğin; Android kullanıcılarının uzun bir süredir kullandığı telefonun ekranı kilitliyken de saat ve bildirimleri görmek gibi. Kilit ekranının ayrıca yeni widget benzeri yeteneklere sahip duvar kağıtlarına sahip olacağı bildiriliyor.

Yine habere kilit ekranı değişikliklerinin yanı sıra 'Mesaj' uygulaması iOS 16'da daha fazla sosyal ağ benzeri özellikler alabilir. Sağlık uygulaması ise iPhone ve Apple Watch'ta ek özellikler alabilir. Apple'ın iOS 16'ya ek olarak WWDC'de iPadOS 16, WatchOS 9 ve TVOS 16 yazılım güncellemelerini de tanıtması bekleniyor. Şirket ayrıca yeni bir Mac Pro performans odaklı masaüstü donanımını duyurabilir. Tabii tüm bu iddiaların doğruluğunu kanıtlamak için bir süre daha beklememiz gerekiyor.