iOS 18, iPhone'ların yanı sıra AirPods Pro modellerine de önemli yenilikler getirecek. Gelin bunlara birlikte göz atalım.

Apple, iPhone tarihinin en büyük güncellemelerinden olacak iOS 18’i haziran ayında tanıtmıştı. Sonbaharda geniş çapta kullanıma sunulacak olan yeni sürüm, iPhone’lar için olsa da Apple’ın kulaklıkları AirPods Pro 2’ye de yenilikler getirecek.

Peki iOS 18’le Airpods Pro 2 kulaklıklarda ne gibi değişiklikler yaşanacak? Gelin kulaklığı kullanma deneyiminiz bir üst seviyeye çıkaracak özelliklere birlikte bakalım. Bu özelliklerin iOS 18 dışında iPadOS 18 ve macOS Sequoia ile de kullanılabileceğini ekleyleim.

Kafa hareketleri

Bu özellik, bir aramayı reddedip onaylamak, Siri’yle iletişim kurmak gibi durumlarda sesli komut veya el hareketlerini kullanamadığınızda devreye girecek. AirPods Pro takılıyken bu tarz işlevleri gerçekleştirmek için başınızı yukarı aşağı veya ileri geri oynatabileceksiniz.

Ses izolasyonu

iOS 18’le birlikte AirPods Pro 2 modellerine yeni bir ses yalıtımı özelliği gelecek. Böylece telefon görüşmesi yaparken yüksek arka plan seslerini azaltabiliyor ve böylece konuştuğunuz kişinin sizi daha net duymasını sağlıyor. Rüzgâr, araba, insan sesleri gibi ortam gürültülerini algılamak ve izole etmek için makine öğreniminden yararlanıyor. Aynı zamanda ilk AirPods Pro modelinde de kullanılabileceğini belirtelim.

Daha iyi uyarlanabilir ses kontrolleri

Uyarlanabilir gürültü kontrolleri, ANC’yi (aktif gürültü önleme) ve ortamda duyduğunuz sesi ayarlamaya yarıyordu. iOS 18’le birlikte bu konuda iyileştirmeler yapılacak ve kullanıcılar gürültünün seviyesini istedikleri gibiayarlayabilecekler.

Oyunlar için kişiselleştirilmiş uzamsal ses, daha iyi ses deneyimi

Kişiselleştirilmiş uzamsal ses özelliği hâlihazırda diziler, filmler ve müzikler için kullanılıyordu. iPhone’unuzdaki TrueDepth kamera, yüzünüzü ve kulaklarınızı tarayarak size özel kişiselleştirilmiş ses deneyimi sunabiliyordu. iOS 18, artık oyunlara da bu özelliği getirecek.

Buna ek olarak AirPods Pro 2’nin oynanıştan oyun içi sohbetlere kadar birçok alanda ses kalitesinde de iyileştirme göreceğiz.

Düşük gecikme

Apple’ın aktardığına göre iOS 18’deki iyileştirmeler sayesinde AirPods Pro, mobil oyunlarda ses gecikmesinde en iyi performansı verecek. Bu da oyunlar sırasında çok az veya sıfır gecikme ile karşılaşacağımız anlamına geliyor.