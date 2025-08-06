Apple, iOS 26'nın 5'inci geliştirici betasını resmen yayımladı. Biz de bu betada yer alan, iPhone'lara gelecek yeni özellikleri sizler için derledik.

Apple, haziranda tanıttığı iPhone’ların işletim sistemi iOS’in yeni sürümü iOS 26’nın düzenli olarak beta sürümlerini yayımlıyordu. Hatta birkaç hafta önce herkese açık betanın başladığını görmüştük. Geliştirici betası ise bir ayı aşkın süredir düzenli olarak çıkıyordu. Şimdi ise önemli bir gelişme yaşandı ve iOS 26’nın 5’inci geliştirici betası resmen yayımlandı.

Bu, sadece geliştiriciler için yayımlanan bir beta sürümü. Yani herkes ulaşamıyor. Peki iOS 26 beta 5’te hangi özellikler var? iPhone’lara nasıl yenilikler gelecek? Gelin Liquid Glass tasarımını sürdüren iOS 26 beta 5’te yer alan yeni özelliklere tek tek bakalım.

iOS 26 beta 5’teki yeni özellikler

Kamera’ya “Klasik Mod Değiştirme” seçeneği eklendi

Apple, iOS 18 beta 5’te iPhone’ların Kamera uygulamasına “Klasik Mod Değiştirme” olarak gördüğümüz yeni bir aktifleştirilebilir seçenek ekliyor. Bu seçenek ile kullanıcıların kamerada moddan moda geçerken kaydırma yönünü tersine çeviren klasik modu açabiliyorsunuz.

Mail uygulaması

Mail uygulaması da yenilenen kısımlardan. Öyle ki normalde “Seç” butonu üç nokta menüsünün içine sıkıştırılmış durumdaydı. Ancak iOS 26’da direkt olarak onun yanına özel bir “Seç” kısmı ekleneceğini görüyoruz.

AirDrop simgesi değişti

Apple, iOS 26’nın yeni betasında iPhone’lardan başka iPhone’lara bir şeyler aktarmanızı sağlayan AirDrop’un logosunu değiştirdi. Paylaşım sayfasından görüntülebilen bu logonun artık daha mavi rengin hakim olduğu bir hâl aldığını göreceğiz.

Kilit ekranına yeni animasyon

Kilit ekranı da değişikliğe uğruyor. Hâlihazırda burada Liquid Glass şeffaf tasarımın yer alacağını biliyorduk. Ancak iOS 26 beta 5, yepyeni bir animasyon ekleneceğini de gösterdi. Ekranı açtığınızda artık şifre girdiğiniz kısımdaki sayıların hareket ettiğini göreceksiniz.

Denetim Merkezi’nde yeni animasyon

Kilit ekranına ek olarak Denetim Merkezi’ne de yepyeni bir animasyon eklenmiş. Denetim Merkezi’nin sayfalarını kaydırırken artık ayarların zıpladığını göreceksiniz.

Daha fazla uygulamaya açılışta bilgi ekranı geliyor

Açılış ekranları, iPhone’larda bir uygulamayı açtığınızda onlar hakkında size bilgiler sunan, yeni özellikleri gösteren sayfalar. Apple, iOS 26 ile daha fazla uygulamada bu özelliği sunmaya başlayacak. Böylece kullanıcılar uygulamalarda sunulan yeniliklerin önizlemelerini görebilecek.

Dinamik Ada’da pil azalma bildiriminin tasarımı değişti

Bunlar dışında küçük değişikliklerden biri de iPhone 14 Pro sonrası modellerde yer alan Dinamik Ada’daki düşük pil uyarısıyla ilgili. Artık şarj seviyesi %20’ye düştüğünde kullanıcılar, yukarıdaki tasarıma sahip bir bildirim görmeye başlayacak.

iOS 26 beta 5 ile sunulan yeni özellikler bu şekildeydi. iOS 26’nın herkese açık betasının ilk sürümü geçtiğimiz haftalarda yayımlanmıştı. Önümüzdeki hafta gibi 2’inci herkese açık betasının gelme ihtimali var. Her sene olduğu gibi geliştirici betası herkese açık betadan daha önde devam ediyor.