Apple, iOS 27 güncellemesi ile iPhone'ların Kamera uygulamasına yepyeni bir "Siri Modu" eklemeyi planlıyor. Peki ne işe yarayacak.

Apple, haziran ayında gerçekleştireceği WWDC 2026 etkinliğinde iPhone’ların yeni güncellemesi iOS 27’yi tanıtacak. iOS 27 ile birçok yeni özelliğin geldiğini göreceğiz. Özellikle de yapay zekâ konusunda büyük iyileştirmeler bekleniyor. Örneğin Siri, yıllardır beklenen üretken yapay zekâ desteğine nihayet kavuşacak ve artık tam istediğiniz bir sanal asistana dönüşecek.

Dün Bloomberg’den Mark Gurman tarafından paylaşılan bir haber, Apple’ın iOS 27’de iPhone’ların Kamera uygulamasına getireceği büyük bir yeniliği açığa çıkardı. Artık Kamera uygulamasında yepyeni bir “Siri modu” göreceksiniz.

Kamerada “Siri Modu” ne işe yarayacak?

Siri modu, mevcut Fotoğraf, Video, Portre ve Panorama modlarının yanına eklenecek. Siri modundayken, mevcut Kamera uygulaması deklanşör düğmesinde Apple Intelligence logosu karşınıza çıkacak ve kullanıcılara Siri özelliklerinin kullanılabilir olduğu gösterilecek. Siri modu, Apple’ın Görsel Zekâ (Visual Intelligence) özelliğini içerecek ve bu özelliği daha erişilebilir hâle getirecek. Şu anda Görsel Zekâ, Kamera Kontrol düğmesine uzun basılarak etkinleştiriliyor. Birçok kişi bu özelliğin varlığından bile habersiz.

Görsel Zeka, Siri markasıyla Kamera uygulamasına taşınmasının yanı sıra yeni özelliklerle güncellenecek. Gıda maddelerindeki beslenme etiketlerini tarayarak diyet bilgilerini kaydedebilecek. Ayrıca kamera yoluyla bir kişinin iletişim bilgilerini doğrudan Kişiler uygulamasına ekleyebileceksiniz. Buna ek olarak Cüzdan uygulamasında fiziksel etkinlik biletlerinden ve üyelik kartlarından bilgileri alarak dijital versiyonlarını oluşturabilecek. Bu yeni özellikler ve hâlihazırda mevcut olan tüm Görsel Zekâ özelliklerine Siri modu yoluyla ulaşılabilecek.