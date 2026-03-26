Apple'ın yakında tanıtacağı iPhone'ların yeni güncellemesi iOS 27 ne zaman kullanıma sunulacak? İşte muhtemel tarihi.

Apple, her sene olduğu gibi bu sene de iPhone’ların işletim sistemi iOS için yepyeni bir sürümü bizlerle buluşturacak. Önümüzdeki aylarda tanıtılacak bu sürümün iOS 27 ismini almasını bekliyoruz. iOS 27 sürümü, birçok kullanışlı yeni özelliği iPhone kullanıcılarıyla buluşturacak.

Peki iOS 27 sürümü ne zaman kullanıma sunulacak? Tanıtımı ne zaman yapılacak? Bu içeriğimizde iOS 27 sürümünün çıkışıyla ilgili tüm bilmeniz gerekenleri sizler için derliyoruz. Gelin lafı çok uzatmadan çıkış tarihine bakalım.

iOS 27 ne zaman kullanıma sunulacak?

Apple, iOS sürümlerini ilk olarak yaz aylarının başında tanıtır ancak kullanıma sunmaz, birkaç ay bekler. Bu sene de aynı yaklaşımı göreceğiz. iOS 27 sürümü, eylül ayında iPhone 18 lansmanından 1-2 hafta sonra kullanıcılara sunulacak. Yani iOS 27’nin eylül ortası gibi herkes için kullanıma sunulacağını düşünebiliriz.

iOS 27 ne zaman tanıtılacak?

Kullanıma sunulma tarihi eylül olsa da tanıtımı daha erken gerçekleşecek. Apple, yazılım duyurularını WWDC isimli geliştirici konferansında yapıyor. Bu seneki WWDC 2026 da 8-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek, duyuruların yapılacağı sunum 8 Haziran akşamı yapılacak. Yani iOS 27 de canlı yayınla 8 Haziran akşamı tanıtılacak. Sürüm haziranda tanıtılsa da kullanıma sunulması eylül ayında olacak.

iOS 27 güncellemesinin ilk beta sürümü ise muhtemelen haziran ayının sonlarında veya temmuz ayının başında gelecek. Beta kullanıcılar özellikleri henüz çıkmadan deneyimleme imkânına sahip olacaklar.