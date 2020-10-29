iPhone 13, 1 TB Depolama Alanı Seçeneği ile Gelebilir

Teknoloji analisti Jon Prosser tarafından paylaşılan bir tweete göre Apple, üç yıl aradan sonra iPhone'ların maksimum depolama alanı kapasitesini artırmaya karar verdi. Bu kapsamda yeni iPhone'lar, 1 TB dahili depolama alanına sahip olacak.

Apple, her yeni iPhone modelinde -beklendiği gibi- kamera kalitesini performansını daha da üst seviyelere çıkarıyor ve kullanıcıları daha fazla fotoğraf ve video çekmeye yönlendiriyor. Ancak bu kadar fazla medya içeriğinin bir sonucu da oluyor; ağzına kadar dolu bir depolama alanı.

Apple, normal şartlarda iPhone’ların en yüksek depolama alanı seçeneğini iki yılda bir ikiye katlıyor ancak şirket, iPhone Xs ile birlikte duyurduğu 512 GB depolama alanı kapasitesini üç yıldır yükseltmeyi tercih etmedi. Geçmişe dönüp baktığımızda şirketin iPhone 6 ve iPhone 6S için 128 GB; iPhone 7, iPhone 8 ve iPhone X için ise 256 GB maksimum depolama sunduğunu görüyoruz.

Daha önce pek çok tutarlı sızıntı gerçekleştirmiş olan teknoloji analisti Jon Prosser, dün paylaşmış olduğu “Umarım 1 TB iPhone’lara hazırsınızdır.” tweeti ile Apple’ın iPhone 13 ile birlikte 1 TB depolama alanı sunacağını ya da sunmayı planladığını bildirmiş oldu. Tabi Prosser’ın net bir model söylemediğini düşünerek Apple’ın yıl ortasında 1 TB’lık bir iPhone 12 Pro Max duyurma ihtimali bulunduğunu da söyleyebiliriz.

İlk bakışta 1 TB’lık depolama alanı bir akıllı telefon için gereksiz gibi görünebilir. Ancak haberimizin başında da aktardığımız gibi Apple, iPhone’ların kamera performansını sürekli olarak artırıyor ve 4K 60fps video gibi yüksek çözünürlüklü medya dosyaları, dahili depolama alanının çok kısa bir sürede dolmasını sağlayabilir. Yine de 1 TB depolama seçeneğine ilginin nasıl olacağını ön görmek şu an için pek de mümkün değil.