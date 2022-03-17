iPhone 14'ün Nasıl Görüneceği Ortaya Çıktı

Apple'ın Eylül 2022'de tanıtmasını beklediğimiz iPhone 14 ailesinin tasarım detayları açığa çıktı. Oluşturulan teknik çizimlere baktığımızda, iPhone 14 ile iPhone 13'ün büyük oranda aynı görüneceğine şahitlik ediyoruz.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, muhtemelen eylül ayında büyük bir lansman gerçekleştirecek. Bu lansmanda tahmin edebileceğiniz gibi iPhone 14 ailesi ile tanışma imkanı yakalayacağız. Telefonu iPhone 13 ile kıyasladığımızda, daha güçlü bir işlemci ve bu işlemcinin beraberinde getireceği yepyeni özelliklerle tanışacağımız aşikar. Peki iPhone 14'ün tasarımı nasıl olacak?

iPhone 14 lansmanına hala aylar olsa da konuyla ilgili bazı iddialar mevcut. Bu iddialar üzerinden hareket eden tasarımcılar ise iPhone 14 için teknik çizim oluşturmayı başardılar. Açık konuşmak gerekirse bu teknik çizimler, iPhone 14 için tam anlamıyla hayal kırıklığı yaratıyor. Zira telefonlar böyle olursa, iPhone 13 ile neredeyse aynı modeli göreceğiz.

Son ortaya çıkan teknik çizime göre iPhone 14, böyle görünecek

Teknik çizimlere baktığımızda, iPhone 14 ile iPhone 13'ün ön taraftan tam anlamıyla aynı olduğunu görüyoruz. Çentik yapısı ve butonlar, önceki nesiller ile aynı. Üstelik sektör kaynaklarına göre iPhone 14 ailesinin ekran seçenekleri ile iPhone 13 ailesinin ekran boyutu seçenekleri de aynı olacak.

iPhone 14'ün arka kısım çizimlerine baktığımızda da iPhone 13 ile benzerlik görüyoruz. Ancak sektör kaynaklarına göre Eylül 2022'de tanışacağımız telefon, iPhone 13'e göre daha kalın bir kamera çerçevesi ile gelecek. Bu arada; teknik çizimlerde arka kısımdaki Apple logosunu görememiş olabilirsiniz. Bu pek de önemli bir detay değil çünkü gerçek modelde logonun yer alacağı sugötürmez bir gerçek.

iPhone 14 Pro'da ise bazı değişiklikler olacak

Sektör kaynaklarının iddialarına göre Apple, 2022 yılındaki tasarım değişikliğini yalnızca Pro modellerde yapacak. Yukarıda da görebileceğiniz gibi iPhone 14 Pro'nun ekranı, delikli bir tasarıma sahip olacak. Telefonun arka kısmına baktığımızda ise yine bir değişiklik olmayacak. iPhone 13 Pro tasarımına çok benzeyen ancak daha kalın çerçeveye sahip olan kamera çıkıntısı, sol üst tarafta bizleri bekliyor olacak. iPhone 14 Pro'nun arka kısmının şöyle görüneceği belirtiliyor:

iPhone 14 ailesi ile ilgili beklentileri aktardığımız videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: