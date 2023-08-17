Apple'ın iPhone 15 üretim miktarını düşürdüğü iddia edildi. İddiaya göre bu yıl son model iPhone üretimi milyonlarca adet azalacak. Sektör kaynakları, bunun iki önemli nedeni olduğunu söylüyorlar.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iPhone 15 serisiyle tanışmamıza artık günler kaldı. Şirket, 12 Eylül'de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max isimli yeni akıllı telefonlarını resmen duyuracak. Apple hayranlarının heyecanlı bekleyişleri sürerken, şirketle ilgili iddialar kazanı da kaynamaya devam ediyor. Bu bağlamda; gelen son haberler ise bu yıl iPhone 15 kıtlığı yaşanabileceğini düşündürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Apple'ın iPhone 15 üretim planlarından bahsetmiştik. O dönem edinilen bilgilere göre Apple, 85 milyon adet iPhone 15 üretimi için sipariş geçmişti. Yani şirket, en azından iPhone 14 kadar iPhone 15 satacağını düşünüyordu. Ancak son gelişmeler, Apple'ın planlarında bazı değişiklikler yaşandığını gözler önüne seriyor. Apple'ın milyonlarca iPhone 15 üretiminden vazgeçtiği iddia ediliyor.

Bu yıl 77 milyon adet iPhone üretilecek!

Deneyimli Apple analistlerinden Jeff Pu, Apple'ın bu yıl 77 milyon adet iPhone 15 üretimi yapacağını açıkladı. Eğer bu iddia gerçekse, piyasadaki son model iPhone sayılarında 8 milyon adet civarında azalma yaşanacak. Peki Apple'ın planları neden değişti? Ortalığı karıştıran Jeff Pu, üretimin azaltılmasının iki temel nedeni olduğunu söylüyor.

İddiaya göre Apple'ın iPhone 15 üretimini azaltmaya karar vermesinin ilk nedeni, tedarik sorunları. Öyle ki tedarikçi firmaların bileşen üretmekte yetersiz kaldıkları söyleniyor. Bunun üretim miktarının azaltılması için makul bir neden olduğunu söylemek mümkün. Peki ya ikinci neden? İşte bu kısım biraz can sıkıcı. Jeff Pu'ya göre Apple, özellikle de iPhone 15 Pro Max için talebin düşük olacağına inanmaya başladığını söylüyor. Peki neden mi böyle bir şey yaşanacak? Analiste göre Apple, iPhone fiyatlarına zam yapacak ve bu da talebin düşmesine yol açacak. Son olarak şunu da belirtelim; bazı sektör kaynakları, iPhone 15 Pro'ya 100 dolar, iPhone 15 Pro Max'e ise 200 dolar zam geleceğini iddia ediyorlar...