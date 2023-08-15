Apple'ın iPhone 15'te USB Type-C kablolara çifte standart uygulayacağına ilişkin iddiaları destekleyen bir gelişme yaşandı. Telefonun içinden gelen görüntüler, Apple'ın bir çip ile MFi sertifikasını kontrol edeceğini düşündürüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, çok büyük olasılıkla 12 Eylül'de bir etkinlik gerçekleştirecek ve bu etkinlik kapsamında iPhone 15 ailesini resmen tanıtacak. Yeni nesil iPhone'lardaki en radikal değişiklik, hiç şüphesiz USB Type-C girişi olacak. Şirket, yıllardır kullandığı Lightning konnektörünü, Avrupa Birliği'nin aldığı karar doğrultusunda USB Type-C lehine terk edecek.

Hatırlayan okurlarımız vardır; Avrupa Birliği kararının yayılmasından sonra Apple ile ilgili çarpıcı bir iddia dile getirilmişti. Bazı güvenilir kaynaklara göre Apple, USB Type-C kablolara çifte standart uygulayacak, MFi sertifikasına sahip olmayan kabloların daha düşük şarj ve veri aktarım hızına sahip olmasını sağlayacaktı. Gelen son haberler, bu iddiaların çok büyük olasılıkla gerçek olabileceğini gözler önüne seriyor.

iPhone 15'in "içinden gelen" bir fotoğraf, yeni bir çip kullanılacağını gösteriyor

iPhone'larla ilgili güvenilir bir sızıntı kaynağı, iPhone 15'in şarj bileşenlerini gösterdiği birkaç görüntü paylaştı. Bu görüntülerde yer alan "3LD3" isimli bir çip, Apple'ın iPhone 15'te nasıl çifte standart uygulayacağını gözler önüne sermeye yetti. İşte bu çip, çok büyük olasılıkla MFi sertifikasına ait verileri içerecek. Kullanılan bir kablo MFi sertifikasına sahip değilse, bu çipin kontrol mekanizması ile şarj ve veri aktarım hızı düşürülecek.

*iPhone 15 serisinin USB Type-C bileşenleri böyle görünecek.

Apple'ın MFi programı, en basit anlatımı ile iPhone için ekipman üreten bazı şirketlere sertifika verilmesinden ibaret. Apple bu program ile üçüncü taraf kablo, şarj aleti veya kulaklık gibi ürünlerin, orijinal kalitede olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ancak bu demek değil ki MFi sertifikası olmayan ürünler kalitesiz. Şöyle düşünün; Samsung telefon sahibisiniz ve bu sene iPhone 15'e geçiş yapma gibi bir planınız var. Samsung telefonunuzla birlikte gelen orijinal USB Type-C kablo da duruyor. Bu kablo ile iPhone 15'i hızlı şarj edemeyecek, yüksek hızda veri aktarımı yapamayacaksınız.

Oysa ki Avrupa Birliği, sürdürülebilirliği artırmak için böyle bir karar aldı. Elektronik atıkların fazlalığı ve bunlar için enerji tüketiliyor olması, Avrupa Birliği'nin istemediği bir şeydi. Ancak Apple'ın bu hamlesi, eski kabloların yine kullanım dışı kalmasına yol açacak. Neticede hangimiz on binlerce liralık ödeme yaptıktan sonra satın aldığımız bir iPhone 15'i saatler boyunca şarj etmekle uğraşmak ister ki...