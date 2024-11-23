DxOmark, iPhone 16'nın kamera incelemesini ve puanlarını paylaştı. iPhone 16, sürpriz bir şekilde sıralamada oldukça geride kaldı.

Akıllı telefon incelemeleri ve puanlamaları ile bildiğimiz DxOmark, Apple'ın mevcut en güçlü akıllı telefonu olan iPhone 16 Pro Max'i geçtiğimiz dönemde incelemiş ve bugüne kadar incelediği en iyi kamera kurulumuna sahip 4. telefon olarak değerlendirmişti. Şimdi ise serinin giriş modeli olan iPhone 16'nın kamerasını inceledi ve tüm akıllı telefonlar arasındaki konumunu gösterdi.

DxOmark'ın incelemesine göre iPhone 16, iyi bir fotoğraf kalitesi sunuyor olsa da en iyi olmaktan çok uzak. Video kalitesi ise Pro Max'te olduğu gibi zirveyi zorluyor. Segmentindeki en iyi 3. telefon olarak gösterilen iPhone 16, tüm akıllı telefonlar arasında ise 20. sırada kalıyor. Huawei Mate 50 Pro gibi 2. yaşındaki bazı amiral gemisi modellerin dahi iPhone 16'nın üzerinde yer aldığını belirtelim.

iPhone 16'nun kamera puanlaması bu şekilde:

DxOmark'a göre iPhone 16 kamerasının iyi yönleri renk, parlaklık, kontrast olarak öne çıkarken ışığın iyi olduğu durumlarda yüksek ayrıntı seviyesi öne çıkıyor. Otomatik odaklamanın oldukça hızlı ve doğru şekilde çalışmasının yanı sıra video çekimlerinde video sabitleme oldukça iyi sonuçlar veriyor.

iPhone 16 kamerasının diğer model ve genel sonuçlarla karşılaştırması şu şekilde:

iPhone 16'nın eksi yanları ise sınırlı dinamik aralık nedeniyle görsel vurguların kaybolması, ışık yansıması ve renk tonu kayması gibi sorunlar, telefoto kamerada sınırlı yakınlaştırma imkanı, düşük ışıkta görseldeki ayrıntıların kaybolması olarak sıralanıyor. Elbetteki bu iyi ve kötü yönlerin profesyonel fotoğrafçılar tarafından yapılan testlerde ortaya çıktığını ve sıradan bir kullanıcının karşılaştırma yapmadan fark edemeyeceği detaylar olduğunu unutmamak gerek.