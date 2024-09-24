iPhone 16 Pro'nun ekranı her ne kadar 120Hz desteklese de iOS 18 ile birlikte yalnızca 80Hz'de çalıştığı gözlemlendi.

Apple’ın iPhone serisinde Pro modellerine özgü 120Hz ekran yenileme hızı, Android telefonlar arasında yaygın olan bir özellik hâline gelse de iPhone tarafında nispeten daha geç geldi. Dahası bugün ortaya çıkan yeni bir iddia, Apple'ın iPhone 16 Pro'da bile 120Hz yenileme hızını düzenli olarak veremediğini ortaya koyuyor.

Sektörün önde gelen bazı isimlerine göre iOS 18’in özellikle bazı iPhone modellerinde ekran yenileme hızını düşürdüğü iddia ediliyor. Sızıntılarıyla tanınan Ice Universe, iOS 18’in yenileme hızını çoğunlukla 80Hz ile sınırladığını ve sadece zaman zaman 120Hz'e ulaştığını iddia ediyor. Çinli sosyal medya platformu Weibo’da paylaşılan bir videoda bu iddia daha da somutlaşmış durumda. Sun Bin 1990 adlı kullanıcı, iOS 18 yüklü bir cihazda ekran yenileme hızının 80Hz’de sabit kaldığını gözler önüne seriyor.

Apple, iPhone 16 Pro'nun yenileme hızını neden düşürüyor?

Yenileme hızı, özellikle akıcı kaydırma ve hızlı tempolu oyunlar oynayanlar için oldukça önemli bir etken. 120Hz ekranlar içeriğin daha akıcı görünmesini sağlarken, 80Hz gibi daha düşük bir hıza düşüldüğünde fark ciddi ölçüde hissedilebiliyor. Kullanıcıların yüksek fiyatlı iPhone 16 Pro gibi cihazlardan beklentisi hâliyle 120Hz'in tüm avantajlarını tam anlamıyla deneyimlemek yönünde ancak Apple’ın bu hızı 80Hz’e sınırlandırma sebebi büyük olasılıkla pil tasarrufu ile ilgili.

Bildiğiniz üzere yüksek yenileme hızının daha fazla enerji tükettiği biliniyor ve Apple'ın iOS 18 ile birlikte yenileme hızını 80Hz ile sınırlamasının pil ömrünü uzatmak amacıyla alınmış bir karar olabileceğini düşündürüyor. Yine de bu aşamada bu iddiaların tamamen doğru olup olmadığı henüz net değil.

Bazı uzmanlar, yenileme hızını ölçerken kullanılan araçların hatalı olabileceğini öne sürüyor. Örneğin ünlü tasarımcı Ian Zelbo, Sun Bin 1990’ın ölçümlerinin güvenilir olmadığını belirtiyor. İddiaların doğruluğu şimdilik daha fazla kullanıcının iOS 18 güncellemesini deneyimlemesiyle netleşecek.

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