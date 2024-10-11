Yönetmen Joey Helms, iPhone 16 Pro ile çektiği sinematik video ve drone görüntülerini izleyicilere sundu.

Yönetmen Joey Helms, Şikago'da iPhone 16 Pro ile çektiği sinematik video tanıtımını bu yıl da gerçekleştirdi. Bu yılki çalışmasında, Sam Perez ile iş birliği yaparak telefonu bir drone'a monte etti ve havadan çekimini gerçekleştirdi.

iPhone 16 Pro'nun 120 fps 4K çekim yeteneklerini sergileyen bu video, ProRes LOG 4K formatında çekildi ve Final Cut Pro X ile düzenlendi.

Yönetmen Helms'ten iPhone ile sıra dışı görüntüler

Helms, her zamanki gibi kamera arkası videosu ile çekimlerin nasıl yapıldığını da izleyicilerle paylaşacak.

Yönetmen Helms, bu video aracılığıyla izleyicilere iPhone'un kamera yeteneklerini sunmayı hedefliyor. Drone çekimleri, videoya yeni bir perspektif kazandırarak izleyicilere farklı bir deneyim sunuyor. Bu nedenle video yalnızca iPhone ile neler yapılabileceğini gözler önüne sermesi açısından da önem taşıyor.