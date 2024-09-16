iPhone 16 serisi, 13 Eylül günü ön siparişe açılmıştı. Apple analisti Ming-Chi Kuo'dan gelen veriler, Pro modellerin pek iyi bir açılış yapmadığını gösterdi.

Apple, geçen hafta gerçekleştirdiği etkinlikle herkesin merakla beklediği iPhone 16 ailesini resmen tanıtmıştı. Önemli yeniliklerle gelen telefonlar, Türkiye de dahil birçok ülkede 13 Eylül Cuma günü ön siparişe açıldı. Her sene olduğu gibi birçok yerde ön siparişler tükenmiş ve teslimatlar 5-6 haftaya kadar çıktı.

Ancak gelen bilgiler, Apple’ın en çok satan modeli olan Pro’nun bu sene pek iyi bir başlangıç yapmadığını ortaya koydu. Satışlar hakkında bilgiler, ünlü analist Ming-Chi Kuo’dan geldi.

iPhone 16 satışları 37 milyon ile beklentilerin altında kaldı

Kuo’nun tedarik zinciri araştırması ve Apple’ın online mağazasındaki teslimat tahminlerine dayandırdığı verilere göre iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max satışları, beklenenden düşük seviyelerde kaldı.

Veriler, 13 Eylül günü başlayan ön siparişlerin ardından ilk hafta sonunda toplam serinin satışlarının yaklaşık 37 milyon civarı olduğunu gösterdi. Bu da iPhone 15 serisinin ilk hafta sonuna kıyasla %13 civarında bir düşüş demek. Telefonlara ayrı ayrı bakıldığında ise Pro’da %27’lik, Pro Max’te ise %16’lık bir düşüş var. İki telefon da sırasıyla 9,8 milyon ve 17,1 milyon satmış.

Kuo, düşüşün temel etkeninin Pro modellere olan talebin azalması olduğunu belirtmiş. Bu yüzden standart ve Plus modellere olan ilgi artmış. Ünlü analiste göre iPhone 16, %10'luk artışla 7,3 milyon, iPhone 16 Plus ise %48'lik artışla 2,6 milyon satmış. Bu da ilk hafta sonunda iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ı geride bıraktıkları anlamına geliyor. Ancak bu satışlar da hâlâ Pro modellere olan düşük talebi telafi etmiyor.

Düşüşün bir başka nedeni ise telefonların yapay zekâ özellikleriyle direkt gelmeyecek olması. Şirket, iPhone 16 serisini “Apple Intelligence” için tasarladığını belirtmiş, ancak cihazları alanların bu özelliklere ulaşmak için ekimde çıkacak iOS 18.1’i beklemesi gerekeceğini söylemişti. Hâliyle bu da müşterilerden tepki aldı.